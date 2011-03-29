-ULUSAL KONSEY: KADDAFİ YARGILANACAK PARİS/BİNGAZİ (A.A) - 28.03.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi rejimine karşı ayaklananların yönetim organı olan Libya Ulusal Geçiş Konseyi'nin lideri Mustafa Abdülcelil, "kazanacakları zaferden sonra" Muammer Kaddafi'nin Libya'da yargılanacağını belirtti. France 2 televizyon kanalına Bingazi bölgesinde açıklama yapan Abdülcelil, "acilen hafif çapta silaha ihtiyaçları bulunduğunu" söyleyerek, "Zaferden sonra Kaddafi'yi işlediği tüm suçlardan Libya'da yargılayacağız" dedi. "Libya halkının bir zorbaya karşı koymak gibi zor bir tercih yaptığını" kaydeden Abdülcelil, özgür, demokratik, insan haklarına ve siyasi çoğulculuğa saygılı bir ülke oluşturmaya çalışacaklarını söyledi. Bu arada Konsey, Kaddafi'yi terkedecek olan yandaşlarının affedileceği taahhüdünde bulundu. Konsey sözcüsü Abdoulhafiz Ghoga, "Kaddafi'nin çevresindeki insanlara Kaddafi'yi terketmeleri çağrısında bulunduklarını, bunu yaptıkları taktirde onları bağışlayacaklarını" belirtti. Ghoga, "Sirte'ye 30 kilometre mesafede" olduklarını da kaydetti. Misrata'ya bugün bir insani yardım gemisinin geldiğini belirten sözcü, geminin taşıdığı malzeme ve organizatörler hakkında detay vermedi ve bunun "Avrupalı bir yardım gemisi" olduğunu söyledi.