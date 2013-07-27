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Dünya

'Ulusal İnsan Hakları Konseyi'nden iki kişi Mursi ile Kahire'de görüştü'

İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri İhsanoğlu dün gece Mısır'ın Ulusal İnsan Hakları Konseyi'nden iki kişinin Mursi ile Kahire'de görüştüğünü açıkladı

27 Temmuz 2013 16:37


İslam İşbirliği Teşkilatı (İTT) Genel Sekreteri Ekmelettin İhsanoğlu, Mısır eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ile başkent Kahire'de dün ilk kez bir görüşme gerçekleştirildiğini açıkladı.

İTT Genel Sekreteri İhsanoğlu, dün gece Mısır'ın Ulusal İnsan Hakları Konseyi'nden iki kişinin Mursi ile Kahire'de görüştüğünü söyledi.

İhsanoğlu görüşmenin tam yeri konusunda bilgi vermedi. 3 Temmuz'daki askeri müdahaleyle iktidardan indirilerek gözaltına alınan Mursi'nin nerede tutulduğu bilinmiyor.
Avrupa Birliği (AB) Dış Politika Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton ise Mısır'da dün geceden bu yana yaşanan can kayıplarından "derin esef duyduğunu" belirtti. Ashton, tüm taraflara şiddete son vermeleri yönünde çağrıda bulundu.

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