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Politika

ULUSAL GEÇİŞ KONSEYİ'NE KREDİ ANLAŞMASI ANKARA (A.A)

06 Temmuz 2011 19:32

-ULUSAL GEÇİŞ KONSEYİ'NE KREDİ ANLAŞMASI ANKARA (A.A)- 06.07.2011 - Türkiye'nin Libya'daki Ulusal Geçiş Konseyi'ne 200 milyon dolar kredi vermesini öngören anlaşma imzalandı. Başbakanlık Yeni Bina'da gerçekleşen anlaşma töreninde, Türkiye adına Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Libya Ulusal Geçiş Konseyi adına da Maliye ve Petrol Bakanı Ali Abdülselam Tarhuni imza attı. Anlaşma ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Libya Ulusal Geçiş Konseyi'ne 200 milyon dolar kredi verdi. Böylece, daha önce verilen 100 milyon dolar ile birlikte, Türkiye'nin Libya Ulusal Geçiş Konseyi'ne yaptığı toplam yardım 300 milyon dolara ulaştı. Anlaşma töreninde, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Libya Ulusal Geçiş Konseyi Dışilişkiler Sorumlusu Muhmut Cibril de hazır bulundu.

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