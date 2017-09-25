Ulusal Futbol Ligi NFL oyuncularından Trump’a karşı 'birlik gösterisi'

ABD Başkanı Donald Trump’ın ulusal marşa saygısızlık gösteren oyunculara takımların ceza vermesi için Ulusal Futbol Ligi NFL’i boykot çağrısına yanıt oyunculardan geldi. Ülke genelindeki maçlarda birçok NFL oyucusu dayanışma ve birlik göstererek ulusal marşı sırasında ya diz çöktü ya da kollarını birbirlerine kenetledi.

Trump’ın seçim kampanyasına 1 milyon dolar bağışta bulunan Jacksonville Jaguars’ın sahibi Shahid Khan da oyunuclarla birlikte kollarını kenetledi. Bu spor müsabakalarında nadir görülen bir durum. Kulüp sahipleri saha kenarında oyunuclarla çok az birlikte görünüyor.

Amerika'nın Sesi'nin haberine göre; cuma günü (22 Eylül 2017) Trump’ın Ulusal Futbol Ligi NFL’de ulusal marşı protesto eden oyuncuların kovulması gerektiği yönündeki sözleri ve NBA şampiyonu Golden State Warriors'a Beyaz Saray davetini geri çekmesi spor dünyasıyla Trump’ı karşı karşıya getirmiş durumda.

Cuma günü bir miting sırasında Trump, küfürlü bir şekilde “NFL sahiplerinden birinin biri bizim bayrağımıza saygısızlık yaptığında,bu o….çocuğunu sahadan atın, kovuldu demesini istemez misiniz?” ifadesini kullandı.

Ünlü sporcular Trump’ı eleştirirken, NFL Oyuncular Birliği de Trump’ın çizgiyi aştığını belirtti.

Trump’ın geçen yıl siyah Amerikalılara yönelik tavırlar nedeniyle ulusal marş sırasında dizlerinin üzerine çöken oyuncu Colin Kaepernick’i hedef aldığı düşünülüyor.

2013’te San Francisco 49ers’ın Super Bowl’u kazanmasına etkili olmuş ancak o zamandan bu yana performansında düşüş yaşamış ve yerini kaybetmişti. O zamandan beri hiçbir takım ona teklif götürmedi, destekçileri siyasi nedenlerle bunun olduğunu belirtiyor ancak bazıları düşük performansına bağlıyor.

Kaepernick’in eski takımı San Francisco 49ers’ın CEO’su Jed York oyuncularını desteklemeye devam edeceğini söyledi.

York, Trump’ın sözlerinin Amerika’nın değerleriyle çeliştiğini kaydetti.

Bu arada cumartesi gecesi Beyzbol Ligi’nden Oakland Athletics oyuncusu Bruce Maxwell de ulusal marş sırasında dizlerinin üzerinde durdu. Sesi olmayanlar için bunu yaptığını belirten Maxwell bu tür bir davranışta bulunan ilk Beyzbol Ligi oyuncusu oldu.

Trump, cumartesi günü NBA şampiyonu Golden State Warriors’a, takımın oyuncusu Stephen Curry’nin gitmek istemediğini belirtmesinin ardından Beyaz Saray davetini geri çekmişti.

Gelişmenin ardından NBA’in yıldız oyuncusu LeBron James Trump’a karşı ‘serseri’ ifadesini kullanmıştı. James, “Siz gelene kadar Beyaz Saray’a gitmek onurdu” dedi.

NBA’in eski yıldızlarından Kobe Bryant da spor dünyasına destek verdi. Golden State Warriors kulübünden yapılan açıklamada, takımın açıkça davet edilmediğinin anlaşıldığı ancak takımın Washington’ı ziyaret ederek eşitliği, çeşitliliği ve kaynaşmayı kutlayacağı vurgulandı.

Kolej basketbol şampiyonu Kuzey Carolina Tar Heels de davet edilmelerine rağmen Beyaz Saray'a gidemeyeceklerini belirtti.