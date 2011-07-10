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Dünya

ULUSAL DİYOLAĞA MUHALEFET BOYKOTU ŞAM (A.A)

10 Temmuz 2011 15:26

-ULUSAL DİYOLAĞA MUHALEFET BOYKOTU ŞAM (A.A) - 10.07.2011 - Suriye rejimi, anayasa değişikliği ve çok partililiğe geçiş konusundaki yasa projesini değerlendirmeye yönelik bir toplantı düzenlerken, muhalifler şiddet olayları nedeniyle toplantıyı boykot ediyor. Toplantının açılışında "şehitlerin" anısına bir dakika saygı duruşunda bulunan katılımcılar, daha sonra Suriye milli marşını okudu. Suriye Devlet Başkanı Yardımcısı Faruk El Şara, bugün ve yarın yapılacak toplantının açılışında yaptığı konuşmada, bu görüşmenin büyük bir ulusal toplantı düzenlenmesine hazırlık amacı taşıdığını belirtti. Katılımcılar, iki gün boyunca siyasi reformları, özellikle "Baas partisi devletin ve toplumun yöneticisidir" ifadesi bulunan 8. madde gibi anayasa değişikliği konularını tartışacaklar. Muhaliflerin şiddetin sürmesi nedeniyle boykot ettiği toplantılara, 1963'ten beri iktidardaki Baas partisinin temsilcileriyle milletvekili Muhammed Habaş gibi bağımsız isimlerin de katılması bekleniyor. İsminin açıklanmasını istemeyen bir muhalif ise her şeyden önce Suriye kuvvetlerinin kentlerden çekilmesini, siyasi tutuklular ile barışçıl göstericilerin serbest bırakılmasını ve göstericilere karşı işlenen suçların soruşturulmasını istediklerini söyledi.

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