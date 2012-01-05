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Uludere'ye özel soruşturma

Şırnak’ın Uludere İlçesi’ne bağlı Ortasu Köyü’nde hava operasyonu sonucu 35 sivilin ölürdülmesinin ardından Özel Yetkili Diyarbakır Başsavcılı

05 Ocak 2012 02:00


T24 - Şırnak’ın Uludere İlçesi’ne bağlı Ortasu Köyü’nde hava operasyonu sonucu 35 sivilin ölürdülmesinin ardından Özel Yetkili Diyarbakır Başsavcılığı, ihmal iddialarını yakından takip ediyor. Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcıvekili Ahmet Karaca, asıl soruşturmanın Uludere Savcılığı’nca yürütüldüğünü belirterek, “Etkin bir soruşturma için Uludure Cumhuriyet Başsavcılığı’yla bilgi alışverişinde bulunduk” dedi.



Taraf gazetesinden Bahar Budancir'in haberine göre; şu anda soruşturmayı izlediklerini ifade eden Başsavcıvekili Karaca, Taraf yazarı Mehmet Baransu’nun da bilgisine başvurularak olayla ilgili elindeki belgeleri savcılıkla paylaşmasının istenebileceğini söyledi. Karaca, “Soruşturmanın eksiksiz ve daha etkin yürütülmesi için biz de hazırlık yapıyoruz. Basında çıkan haberlerden tutun da iddialara kadar her şeyin ilgililere sorulmasını istiyoruz” dedi.


Savcı olay yerine gidemedi

Kuzey Irak sınırındaki bombalamanın ardından savcılık, olayın Türkiye sınırı dışında olduğunu Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na (HSYK) bildirdi. Bu konuda HSYK’da yapılan toplantı sonucunda olayın başka ülkenin topraklarında meydana gelmesinden dolayı savcının olay yerini inceleme yetkisinin olmadığı bildirildi. Olay yerine yetkisi olmadığı için gidemeyen savcılık, kolluk kuvvetlerinin olay yerine gidip incelemede bulunmasını istedi. Kolluk, olay yerini kamerayla kayda aldı.


İHA görüntüleri inceleniyor

Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı ile Uludere Savcılığı’nın birlikte yürüttüğü soruşturma kapsamında olaydan sağ kurtulan tanıklar, otopsi raporlarının da dahil olduğu tüm deliller ve bilgiler mercek altına alınacak. Uludere Savcılığı’nın en çok üzerinde durduğu konu, olayda kasıt ya da ihmal olup olmadığı. Savcılık, Genelkurmay’ın ya da MİT’in bu konuda aldığı bir istihbarat olup olmadığını sorgulayacak. Olay günü kaçakçıların katırlara yüklediği malzemeler de savcılığın incelediği konular arasında. Katırlardaki yüklerin İHA’ları yanıltabilme şüphesi üzerinde de duruluyor.

Savcı, köylülerin dile getirdiği “bombardıman sürerken karakolu arayıp onlar bizim çocuklar dedik” iddiasını da soruşturacak.



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