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'Uludereli aileler, raporun üst komisyondan geçmemesi için Meclis'te'

Uludere'de yaşamını yitiren 34 köylünün aileleri, Uludere Alt Komisyonu'nun hazırladığı raporun Üst Komisyon'dan geçmemesi için Meclis'e giderek muhalefet partilerine destek verdi

27 Mart 2013 18:43

Askeri uçakların PKK’lı oldukları gerekçesiyle bombalaması sonrasında yaşamını yitiren Uludereli 34 köylünün aileleri, Uludere raporunun Üst Komisyon’dan geçmemesi için Meclis’e giderek muhalefet partilerine destek verdi. Komisyon toplantısı öncesinde komisyon başkanı Ayhan Sefer Üstün’le görüşen iki acılı anne, Üstün’e ‘vicdanlı olun’ çağrısında bulundu.

Sınıra kaçağa giden köylülerden ve bombalama sonrasında yaşamını yitiren Vedat Encü’nün annesi Mercan Encü, makamında görüştüğü Komisyon Başkanı Ayhan Sefer Üstün’e ‘vicdanlı olun’  dedi. Meclise giden 34 kişilik Uludere heyetinden Ferhat Encü, “Meğerse köyümüze gelenlerin döktükleri timsah gözyaşıymış” ifadesini kullandı.

Komisyon toplantısı öncesinde, Meclise giderek, raporun komisyondan geçmemesi için muhalefet partilerine destek veren Uludereli ailelerden, bombalamada çocuklarını yitiren iki acılı anne, Komisyon Başkanı Üstün’ün makamına giderek, raporun geçmemesi için çağrıda bulundu. Üstün’e ‘vicdanlı olun’ çağrısında bulunan, bombardımanda oğlu Vedat Encü’yü yitiren Mercan Encü, “Raporu doğru yazın. Doğru çalışma yapın. Çöpe atılacak bir rapor yazmışsınız” dedi.

 

‘Timsah gözyaşıymış’

 

Uludere Üst Komisyonu Başkanı Üstün’ün makamından ayrıldıktan sonra, Uludereliler, BDP grubunu da ziyaret etti. BDP grubunda, olaydan sonra köylerine yapılan üst düzeydeki ziyaretlere, verilen sözleri hatırlatan Ferhat Encü, “Acılarımızı paylaşma geldiklerinde umutluyduk.  Devlet katilleri ortaya çıkaracak diye umutluyduk. Geldiler gözyaşı döktüler. Meğerse bunlar timsah gözyaşıymış” dedi.

 

‘Komisyonda oylanan insanlıktır’

 

“Bu rapor kabul edilirse herkes vebal altında kalır” diyen Ferhat Encü, “ Bu komisyonda oylanan insanlıktır. ‘One Minute’ dediğiniz İsrail özür diliyorsa, Başbakan da çıkıp özür dilemeli” dedi.  Son sözü henüz söylemediklerini vurgulayan Ferhat Encü, “ Bu rapor tarihe kara bir leke olarak geçecek” ifadesini kullandı.

 

 

 

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