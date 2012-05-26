'Uludere'deki bombalamadan ABD'nin haberi var, Erdoğan'ın nasıl yok'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri’nin Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne düzenlenen saldırıda kullanılan otomobilinin Göksun’dan Pınarbaşı’na kadar durdurulmamasını eleştirirken, "Bunun hesabını sormayacak mıyız? Sorunca da rahatsız oluyorlar" dedi.

CHP Osmaniye İl Kongresi’ne katılan ve ’Başbakan Kemal’ sloganlarıyla karşılanan Kılıçdaroğlu, Ahmet Şekip Ersoy Kültür Merkezi’ni dolduran 2 bin kişiye hitap etti. TBMM’de CHP’nin Osmaniye Milletvekili olmadığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, en genç milletvekilini ’Osmaniye Milletvekili’ olarak görevlendirdiğini ve bir Osmaniyeli kadar çalıştığını söyledi. Kılıçdaroğlu, hükümetin beceriksiz olduğunu savunurken şöyle dedi:

"Bunların neredesinde adalet var. 34 yurttaşımız bombalanıp öldürülüyor ardından dönüp milletimize, ’Ya öyle ama benim haberim yoktu’ dersen olmaz. Sınır ötesine gönderiyorsun haberin yok. ABD’nin haberi var senin haberin yok. Ülkeyi ABD mi yönetiyor seni mi yönetiyorsun? Poşu takan öğrenciyi 11 yıl hapse atıyorsun. Geçenlerde Odalar ve Borsalar Birliği’nin toplantısına katıldım işadamlarına; Siz demokrasiyi savunuyorsunuz, ’Demokrasi kaliteli olsun’ diyorsunuz. ’Güçlü ekonomi olsun’ diyorsunuz, biz de aynısını istiyoruz. ’Recep Tayyip Erdoğan aleyhine bir şey söylersem başıma bir şey gelir mi gelmez mi diye endişe duyuyor musunuz duymuyor musunuz?’ deyince salondan büyük bir alkış koptu. Neden herkes bu endişeyi taşıyor? Her vatandaş biliyor ki telefonları dinleniyor. Bunun için gerçek, kalıcı demokrasiyi getirecek parti vardır. O partinin adı da; CHP’dir. Halkın ’Bunlar milletvekili olabilir’ dediği kişileri hapse atarsan o ülkede demokrasi tartışılır. O demokrasiye, ’Demokrasi’ denmez. Demokrasi benim gibi düşünmeyen insanların düşüncelerini özgürce dile getirebildiği ortamdır. Demokrasi, kimsenin inancına, rengini bakmaz. Demokrasiyi yaşatacak ve getirecek olan sizsiniz. Demokrasinin adı ’Biber gazı demokrasisi’ olmaz. Memur maaşına zam istiyor. İstemeyip de ne yapacak mecbur istiyor. Sen değil miydin Türkiye her yıl 8.9 büyüyor. Memura hak vereceğiz memur toplu sözleşme yapacak, memur grev yapacak. Biz gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz. Anayasa’da YÖK’ü kaldıracağız, yargıyı bağımsız kılacağız. Üniversite öğrencileri üniversite yönetiminde söz sahibi olacak. Demokrasinin gelişmediği yerdi insan hakkına saygı olmaz."

'Polislere yazık değil mi?'

Kayseri’nin Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne düzenlenen bombalı saldırıya da değinen Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir terör olayı oldu Kayseri Pınarbaşı’nda bomba yüklü araç kaç kilometre geliyor. Ta karakola kadar geliyorlar. Niye durdurmadınız bunun hesabını sormayacak mıyız? Bunu sorduğumuz zaman da rahatsız oluyor. Nerdeyse her gün şehit haberleri geliyor yazık değil mi bu polislere? Bu ülkede barış sağlayacak olan demokrasiyi getirecek olan hukukun üstünlüğünü eğemem kılacak olan parti unutmayın CHP’dir. Terörü bitirecek tek parti vardır sadece sadece CHP’dir. Bunu her yerde söylüyoruz. Yakında milletvekili arkadaşlarımız TBMM Başkanı’na terör nasıl sonlandırılır onun dilekçesini verecekler. Bunlar ülkeyi yönetemezler, ben hep söylüyorum."

Kılıçdaroğlu, daha sonra salondan ayrılıp Hatay’ın Dörtyol İlçesi’ne gitmek üzere yola çıktı. Kılıçdaroğlu, merkez Gebeli Mahallesi’nden geçerken bir ağaç altında oturan vatandaşların yanına gidip bir süre sohbet etti. Atanamayan öğretmenler, Kılıçdaroğlu’na bir dosya sundu.