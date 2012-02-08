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Yaşam

Uludere'de yaşamını yitirenler için mevlit ULUDERE (A.A)

08 Şubat 2012 17:22

-Uludere'de yaşamını yitirenler için mevlit ULUDERE (A.A) - 08.02.2012 - Irak sınırında meydana gelen olayda hayatını kaybeden 34 kişi için Gülyazı köyünde mevlit okutuldu. Mevlide BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Irak'ın kuzeyinden gelen bir grup ile, olayda yaşamını yitirenlerin yakınları ve çevre köylerden gelen vatandaşlar katıldı. Demirtaş, mevlit öncesinde yaptığı konuşmada, olayın üzerinden 42 gün geçtiğini hatırlatarak, olayda hayatını kaybeden 34 gencin unutulmadığını ve unutulmayacağını belirtmek için Gülyazı köyünde düzenlenen mevlide geldiğini söyledi. Olayın ilk saatlerinden itibaren üzerinin kapatılmak istendiğini ileri süren Demirtaş, ''Bu sıradan bir olay değildir. Hesabı sorulana kadar asla peşini bırakmayacağız'' dedi. Daha sonra kadın ve erkeklerin bir arada dinlediği Kürtçe mevlit okutuldu.

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