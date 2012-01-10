Uludere'de 'rutbeli ihmali'



T24 - Uludere'de 35 sivilin ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında görevden alınan Albay Hüseyin Onur Güney'in grubun kaçakçı olduğu yönündeki bilgiyi valilikten sakladığı iddia ediliyor.





Radikal gazetesinde yer alan habere göre; Abdullah Kılıç 35 köylünün hava saldırısıyla hayatını kaybettiği Uludere’deki olayla ilgili Gülyazı Jandarma Tugay Komutan Vekili Albay Hüseyin Onur Güney’in görevden alınmasının nedenleri belli olmaya başladı. Güney’in F - 16’ların bombardımanından önce kaçakçılık yapan köylülerin bulunduğu noktaya aydınlatma fişeği ve top atışı yaptığı, yaklaşık 40 kişilik bir grubun kaçakçılık faaliyeti için saat 16.00’da sınırdan geçtiğiyle ilgili de önceden bilgi sahibi olduğu, insansız hava araçlarının (İHA) görüntü almak için saat 17.00 itibariyle bölgeye geldiğini bildiği, muhtemel bir F - 16 saldırısını öngörmesine rağmen Şırnak Valiliği’ne bilgi vermediği öne sürülüyor.





'Üstlerine söylemedi'



Uludere olayıyla ilgili Şırnak Valiliği’nin yürüttüğü soruşturma kapsamında Gülyazı Jandarma Tugay Komutan Vekili Albay Hüseyin Onur Güney İçişleri Bakanlığı’nca geçen cumartesi günü ‘soruşturmanın selameti açısından’ görevinden alınmıştı. Albay Onur Güney’le ilgili soruşturma sürerken, suçlamalar konusunda önemli iddialar ortaya atıldı.



İddialara göre, Güney, kaçakçıların bulunduğu sınır bölgesine aydınlatma fişeği ve top atışı yaptırdı. Ancak bunu üstlerine söylemedi. Oysa bu atışlarla sınırdaki kalabalığın ‘PKK’lı mı yoksa kaçakçı mı’ olduğuna dair bilgilerin teyit edilme imkanı vardı. Soruşturmada Güney bu durumla ilgili ‘Mevcut durumu en iyi analiz edecek askeri yetkili konumunda bulunmasına rağmen’ bunları yapmayarak görevini ihmal etmekle suçlanıyor. F - 16’ların bombardımanından önce sınırdaki kaçakçılara yönelik top ateşinin yapıldığı iddiaları gündeme gelmiş, ardından da yalanlamıştı. Ancak daha sonra Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Bülent Arınç, Uludere’de yaşananlarla ilgili yaptığı ilk açıklamada olaydan önce uyarı amacıyla aydınlatma fişeği ve akabinde de top-obüs atışı yapıldığını söylemişti.



Güney ile ilgili iddialar bunlarla da sınırlı değil. Uludere’deki olayların sosyal medyaya yansıması üzerine Şırnak Valiliği’nin Güney’den bilgi istediği, Güney’inse “Bilgimiz yok” yanıtı verdiği öne sürülüyor.



Albay Hüseyin onur Güney, idari açıdan bağlı olduğu Valilik’ten bilgi saklayarak ambulans ve helikopterlerin olay yerine ulaşmasını geciktirmekle de itham ediliyor. Ayrıca Ortasu Köyü sınırında ölen 35 vatandaş, yakınları tarafından katırlar üzerinde köye getirilmiş ve bu durum da kamuoyunda büyük tepki çekmişti.





Korucuların iddiaları



Güney’in görevden alınmasının ardından gözler Şırnak 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral İlhan Bölük’te. Korucuların iddiasına göre hava saldırısından bir - iki saat önce Alay Komutanlığı’ndan Şırnak 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı arandı, Ortasu Köyü yakınlarındaki grubun kaçakçı olduğu yönünde komutanlığa bilgi verildi.



Gülyazı Alayı’ndaki subayların koruculara “Gidenlerin kaçakçı olduğunu komutanlığa aktardık” dediği iddia edildi. Bu iddialar doğrultusunda ‘soruşturmanın selameti’ açısından Şırnak 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Bölük’ün de görevden uzaklaştırılmasının söz konusu olduğu ifade ediliyor.





Dört koldan soruşturma



Uludere’de 35 köylünün F-16 uçaklarıyla vurulmasının ardından dört ayrı soruşturma başlatıldı. İlk soruşturma olayın gerçekleştiği Şırnak Uludere ilçe savcılığı tarafından yürütülüyor. Diğer bir soruşturma ise, F-16 savaş uçaklarının havalandığı 8. Ana Jet Üs Komutanlığı’nın bulunduğu Diyarbakır’da yürütülüyor. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı olayın nasıl gerçekleştiğini tespit etmek amacıyla soruşturma başlattı. Daha kapsamlı bir soruşturmayı ise İçişleri Bakanlığı yürütüyor. Bakanlık müfettişleri olayın detayları hakkında ilgili tüm birimlerle görüşüyor. Yine Genelkurmay Başkanlığı’nın da konuyla ilgili kapsamlı bir soruşturma yaptığı biliniyor.









