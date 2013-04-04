Uludere'de kaçak gerginliği sona erdi

Şırnak'ın Uludere İlçesi'ne bağlı Andaç Köyü'nde Irak tarafına geçip kaçak mazot getirmek isteyen köylüler güvenlik göreclileri arasında başlayan gerginlik dün akşam saatlerinde sona erdi.

Bölgede önlem alan güvenlik güçlerinin çekilmesinin ardından kaçakçılar, yaklaşık 120 katır yükleriyle birlikte Andaç Köyü'ne döndü.

Doğan Haber Ajansı'ndan Emin Bal'ın haberine göre, Dün sabah saatlerinde başlayan ve akşam saatlerine kadar devam eden gerginlik, Şırnak Vali Yardımcısı Deniz Zeyrek, 23'ncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Ali Doğan İnce, Şırnak İl Genel Meclisi'nin BDP'li üyeleri, Rahmin Bal, Erşat Ediş, İrfan Encü'nün araya girmesiyle sona ermişti. Irak tarafına geçen yakınlarından haber alamayınca sınıra gitmek isteyen köylülerin dönmesinden sonra, BDP'li meclis üyeleri, buradaki askeri ve sivil yetkililerle görüşmeler yaptı.

Yapılan görüşmeyle birlikte buradaki çok sayıdaki güvenlik görevlisi, helikopterlerle geri çekildi. Askerlerin çekilmesinin ardından, Irak topraklarında bulunan kaçakçılar, yaklaşık 120 katır yükleriyle birlikte Türkiye topraklarına girdi.

Andaç Köyü çevresinde önlem alan diğer askerlerin de çekilmesiyle birlikte kaçakçılar, yükleriyle birlikte köye döndü. Köyde bekleyen yakınları, olası bir müdahaleye karşılık, her biri 65 litre yakıt alan katır sırtındaki 2'şer varili indirerek evlere götürdü.