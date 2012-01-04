Uludere'de her kurban için 64 bin TL

T24 - CHP, Uludere'de hayatını kaybeden 35 kişinin yakınlarına verilecek tazminatın 64 bin TL'ye yükseltilmesi için teklif verdi. Teklif yasalaşırsa kurban yakınları 2 milyon TL'yi aşkın tazminat alacak.





CHP, Uludere'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçakların yaptığı bombardımanda hayatını kaybeden 35 kişi için yasa teklifi verdi.



CHP, grubu Uludere'de meydana gelen olayda hayatını kaybedenler için verilecek tazminatın artırılması için bir önerge verdi.



Terör ve terörle Mücadeleden doğan zararları karşılama kanunu'nda yapılması için CHP Ardahan milletvekili Ensar Öğüt tarafından verilen önerge ile mevcut kanundaki 22 bin TL'lik tazminat miktarının 64 bin 460 TL'ye yükseltilmesi isteniyor.

AKP: Tazminat yazılı özür anlamına gelir



AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik de 35 kişinin yakınlarına tazminat ödeneceğini söyledi. Çelik, “Gerekirse sözlü özür dilenir” dedi.



Yaşamını yitirenlerin yakınlarına tazminat ödeneceğini ifade eden Çelik, “Devletinin gereği de bu tazminatı ödemeyi gerektirir” dedi.



Çelik, tazminat ödemeninin de bir anlamda maddi özür anlamını geleceğini vurguladı.



Çelik, olayla ilgili her şeyin ortaya çıkmasıyla birlikte sözlü özür dilemekten de kaçınmayacaklarını söyledi.



Çelik, BDP eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’ın dünkü grup konuşmasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sert ifadelerini de eleştirdi.



Başbakan’a hakaret edildiğini söyleyen Çelik, "Diğer yanağımızı dönecek" diye konuştu.