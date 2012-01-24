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Uludere'de hayatını kaybedenlerin ailelerine 123 bin TL ANKARA (A.A)

24 Ocak 2012 15:29

-Uludere'de hayatını kaybedenlerin ailelerine 123 bin TL  ANKARA (A.A) - 24.01.2012- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Uludere'de hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine 123 bin TL ödeneceğini açıkladı.  AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup toplantısında yaptığı konuşmada, ''Uludere'de yakınlarını kaybeden kardeşlerimizin yaralarını sarmak, acılarını bir nebze olsun hafifletmek üzere terör tazminatı ödemesini hızlandırdık ve hayatını kaybeden her bir kardeşimiz için yasal 23 bin 150 lirayı Şırnak Valiliğimiz emrine gönderdik. Buna ek olarak Başbakanlık hesaplarından yine hayatını kaybeden her kardeşimiz için 100 bin Türk Lirasını da Şırnak Valiliğimiz emrine tahsis ettik. Yani şu an itibariyle her aileye 123 bin TL ödüyoruz'' dedi.  ''Bu paranın ölenleri geri getirmeyeceğini bizler de çok iyi biliyoruz'' diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Fakat bizim amacımız acıları hafifletmek, yaraları sarmak, gönülleri kazanabilmektir. Bu para mağdur vatandaşlarımızın acılı ailelerin analarının ak sütü kadar helaldir ve haktır. Birilerinin iddia ettiği gibi birilerinin kampanya yürüttüğü gibi bu ödemeler meselenin üzerini örtme amaçlı değildir.''

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