Uludere'de çatışma: 2 asker şehit

Türkiye-Irak sınır hattında bulunan Uludere ilçesine bağlı Yeşimli köyü Geymuşule üst bölgesinde bu sabah (12 Nisan 2012) saatlerinde güvenlik güçleri ile bir grup PKK'lı arasında çatışma çıktı. Çatışmada 2 uzman çavuş şehit oldu, 3 asker de yaralandı. Helikopterle Şırnak Asker Hastanesi'ne götürülen yaralılar tedavi altına aldı.

Bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

İlk şehit haberi Konya'yı yaktı

Öğrenilen bilgiye göre şehit olan askerlerden birinin sınırda 12 gündür görev yapan 26 yaşındaki Uzman Çavuş Bayram Tekin olduğu bildirildi. Tekin'in memleketi Konya'daki baba evine acı haberi Konya Garnizon Komutanlığı'nda görevli subaylar verdi. Oğullarının şehit haberini alan Fadime ve Servet Tekin çifti fenalaştı. Evin önünde hazır bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti. Şehit Uzman Çavuş Bayram Tekin'in 3 yıl önce evlendiği eşi Gülay Tekin ve 1.5 yaşındaki oğlu Altay ise Şırnak'ta.

'Anne ayaklarım su içinde kalıyor'

Gözü yaşlı anne Fadime Tekin de, oğluyla en son telefonla görüştüğünü belirterek, ”Oğlum nasılsın, niye gelmiyorsun diye sordum. O da bana ’Anne buralarda çok kar var. Ayaklarım su içinde kalıyor. Akşam ancak kurutuyorum. 3-4 hafta sonra astsubaylığa geçiş sınavı var. Sınav için izin aldığımda Konya’ya da geleceğim’ dedi. Ama kuzumun kendi yerine cenazesi gelecek" dedi.

Sakarya'da da yürekler ağladı

İkinci şehit haberi ise Sakarya'nın Karapürçek ilçesine bağlı Mesudiye Köyü'nden Uzman Çavuş Caner Kesimal'ın ailesine gitti. Öğlen saatlerinde anne Havva ve baba İrfan Kesimal’a acı haberi, İl Jandarma Komutanı Adnan Arslan ve Karapürçek Kaymakamı Haktan Gökçekuyu, sağlık ekibi eşliğinde verdi.

'Nöbetteyim, birkaç kişi geliyorlar'

Acı haber üzerine gözyaşına boğulan Kesimal çifti, baygınlık geçirdi. Acılı çifte, 112 ekibi müdahale etti. İrfan Kesimal, oğlunun şehit olduğu çatışmadan önce eşini telefonla aradığını söyleyerek, "Ben önceki gün görüştüm. Annesini aradı. ’Şu anda nöbetteyim, birkaç kişi geliyorlar’ deyip telefonu kapatmış. Ondan sonra bir daha görüşemedik" dedi.

Şehit Uzman Çavuş'un cenazesi, ailesinin isteği üzerine yarın memleketleri Rize'nin Ardeşen ilçesinde toprağa verilecek.