Uludere'de askerle kaçağa gidenler arasında gerginlik

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Andaç Köyünden bir grup, bu sabaha karşı kaçak mazot getirmek için gizlice Irak tarafına geçti. Güvenlik güçleri dönüş yolunda farkettikleri kaçakçıları durdurdu. Irak tarafına geçen yakınlarından haber alamadıklarını belirten köyüler de sınıra gitmek isteyince gerginlik çıktı

Türkiye-Irak sınır hattında bulunan Uludere İlçesine bağlı Andaç Köyü'nden sabahın erken saatlerinde Irak tarafına kaçak yollarla geçen köylüler, aldıkları kaçak mazot ile dönerken güvenlik güçleri tarafından fark edilerek durduruldu.

Irak'tan gelecek olan yakınlarından haber alamadıklarını belirten yaklaşık 200 köylü de, sınır hattının sıfır noktasında bulunan Habur-2 köprüsünün ilerisinden Irak tarafına geçmek istedi.

Sınırda önlem alan askerler köylülerin Irak tarafına geçmesine izin vermezken, gerginlik çıktı. Gerginlik üzerine sınırın sıfır hattınada çok sayıda asker yerleştirildi.

Bölgeye helikopterlerle asker sevkedilirken, köylülerin sınır hattında bekleyişi sürüyor.

Yetkililer, sınır hattında yapılmak istenen kaçakçılığa, görevlerini yapan güvenlik güçlerinin izin vermediğini, kaçak mazot gibi eşya getirenler hakkında yasal işlem yapılacağını; birilerinin bunu istismar ederek, sınır hattını yol geçen hanına çevirmek istemesinden olayın kaynaklandığını söylediler.

Güvenlik güçleri ile köylüler arasındaki gerginliğin devam etmesi üzerine Şırnak Vali Yardımcısı Deniz Zeyrek ve 23'ncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Ali Doğan İnce, Sikorsky helikopter ile olay bölgesine geldi.

Vali Yardımcısı Zeyrek ve Tümgeneral İnce, yapılanın yasal olmadığını belirterek, köylüleri evlerine dönmeleri konusunda ikna etmeye çalıştı.

Andaç Köyü'nden gelenler ise yakınlarının bırakılması için ısrar etti. Vali Zeyrek ve Tümgeneral İnce'nin köylüleri ikna etmek için yaptığı görüşmeler sürüyor.

34 kişi ölmüştü

Şırnak'ın Uludere İlçesi'ne bağlı Gülyazı ve Ortasu köylerinden de kalabalık bir grup 2011 yılında Irak tarafına kaçağa gitmiş, 28 Aralık 2011 günü kaçak yakıtla dönerken, PKK'lı sanıldıkları için F-16 savaş uçakları ile hava operasyonu düzenlenmişti. Operasyonda 34 kişi yaşamını yitirmişti.