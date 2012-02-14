Uludere'de çatışma: 10 PKK'lı öldürüldü, 2 asker şehit oldu

Güvenlik güçleri Şırnak'ın Uludere ilçesi Bestler-Dereler bölgesinde PKK'lılara yönelik bir operasyon düzenledi.

Hava destekli operasyonda 10 PKK'lı öldürüldü, çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 3 asker de yaralandı.

Bir istihbaratı değerlendiren güvenlik güçleri Şırnak'ın Uludere İlçesi'nin Irak sınır kesiminde eylem hazırlığında olan PKK'lı grubun yerini tespit etti.

Bölgeye, Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde bölgeye hava destekli operasyon düzenlendi.

Helikopterlerle bölgeye indirilen özel birlikler, PKK'lılarla sıcak temas sağladı. Operasyonda 10 PKK'lı öldürülürken; Jandarma Kıdemli Üstçavuş Murat Bayram ile Uzman Çavuş İbrahim Kurt şehit oldu, 3 asker de yaralandı.