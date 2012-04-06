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'Uludere üzüntümüz hala hepimiz için geçerli'

'Dışarıdan raporları görmeden, okumadan, etmeden genel şeyler söylemek doğru değil, ama bildiğiniz gibi çok yönlü zaten soruşturmalar açıldı'

06 Nisan 2012 17:29

 

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) TBMM Uludere Alt Komisyonu'na gönderdiği yazıya ilişkin "Ortada sivil, asker, hepimizi çok üzen bir, maalesef olay oldu. Üzüntümüz hala hepimiz için çok geçerlidir. Bunun nasıl olduğunun ortaya çıkartılması ile ilgili çalışmaların titiz yapıldığından herkes emin olsun" dedi.
 
Cumhurbaşkanı Gül, iki günlük ziyaret için geldiği Kocaeli'de Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Kocaeli Valisi Ercan Topacı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu tarafından karşılandı.
 
Valilik önünde düzenlenen resmi karşılama töreninin ardından Gül, valilik makamında, ziyaretiyle ilgili gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.
 
Gazetecilerin soruları üzerine Gül, MSB'nin TBMM Uludere Alt Komisyonu'na gönderdiği yazıya ilişkin şöyle konuştu:
 
"Dışarıdan raporları görmeden, okumadan, etmeden genel şeyler söylemek doğru değil, ama bildiğiniz gibi çok yönlü zaten soruşturmalar açıldı. Gerek Genelkurmay Başkanlığımız çerçevesinde askeri gerek diğer ilde savcıların açtığı soruşturmalar var. Bütün bunlar açık şekilde olayı irdeliyorlar. Ortada hepimizi
çok üzen sivil, asker, hepimizi çok üzen bir, maalesef olay oldu. Üzüntümüz hala hepimiz için çok geçerlidir. Bunun nasıl olduğunun ortaya çıkartılması ile ilgili çalışmaların titiz yapıldığından herkes emin olsun."
 
Gül, yargının siyasallaşması ile ilgili tartışmaların hatırlatılması üzerine "Bunların hepsi konuşuldu. Yeni bir açıklama yapmayı gerekli görmüyorum" dedi.
 
 

Bozdağ: "Gerçeğin ortaya çıkmasını arzu ediyoruz"

 
 
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da, "Uludere'de meydana gelen olayın, aydınlatılması ve bu olayla ilgili insanların kafasında şüphe kalmayacak şekilde, gerçeğin ortaya çıkartılması herkesin arzusudur" dedi.
 
Uludere olayıyla ilgili hem adli hem de idari yönden soruşturmaların devam ettiğini ifade eden Bozdağ, şöyle konuştu:
 
"Bu soruşturmalar ile ortaya çıkan bulgular ne ise ona göre hareket edilecek. Askeri açıdan incelemeler var hem de adli açıdan soruşturma devam ediyor. TBMM İnsan Hakları Komisyonu'na soruşturmanın gizliliği kapsamında olan suçlar hariç, askeri makamların elinde olan bilgilerin gönderildiğine ilişkin bir değerlendirme haber var.
 
Raporun içeriğini şu anda bilmiyorum. Bir değerlendirme imkanım yok. Soruşturmalar devam ediyor, soruşturmalar bittikten sonra bir değerlendirme yapmak daha faydalı olur. Bizi gerçek ilgilendiriyor. Biz gerçeğin takipçisiyiz, bunu da soruşturmalar ortaya çıkartacaktır." 

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