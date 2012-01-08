'Uludere' soruşturmasında Albay Güney görevden alındı

T24

Türkiye- Irak sınır hattına 28 Aralık tarihinde gerçekleştirilen hava harekatında kaçakçılık için sınır ötesine giden 35 kişinin ölümüyle ilgili idari soruşturma açıldı. Şırnak Valisi Vahdettin Özkan, soruşturmanın selameti için Gülyazı Alay Komutan Vekili Albay Hüseyin Onur Güney’in görevden alınması için İçişleri Bakanlığı’na başvurdu.Bu başvuru üzerine Albay Hüseyin Onur Güney, bugün akşam saatlerinde açığa alındı.Şırnak Valiliği kriz masası kurup, olayla ilgili idari soruşturma başlatmış, bunun üzerine de İçişleri Bakanlığı’ndan gelen 3 müfettiş kent merkezinde çalışma yapmıştı.