Uludere Raporu'na muhalefet şerhinin tam metni

Ahmet Küçük

CHP Ankara Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Uludere Alt Komisyonu Üyesi Levent Gök, Uludere Raporu’na neden şerh koyduklarını açıkladı. Gök, “Bu metinde vicdan yoktur, bu metinde insan hakları yoktur, bu metinde adalet yoktur, bu metinde devletin yurttaşını sahiplenmesi yoktur, bu metinde ‘özür’ yoktur, bu metinde insanlık adına tüm kavramlar ayaklar altına alınmıştır” dedi.

Uludere Alt Komisyonu, 2011'de Şırnak'ın Uludere ilçesinde, 34 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak hazırladığı taslak raporu, 3'e karşı 5 oyla kabul etti. Meclis Uludere Alt Komisyon’u tarafından hazırlanan raporda, ‘Olayda kasıt yoktur’, ‘Askeri ve sivil idare arasında koordinasyon eksikliği var’, ‘Sınır kapısı açılmalı’ ifadeleri yer aldı.

Muhalefet partileri CHP ve BDP, komisyonun hazırladığı rapora şerh koymuştu.

CHP’li Levent Gök yaptığı açıklamada, “AKP’li üyeler tarafından büyük bir gizlilik ve sansür uygulanan raporda yazılmasını ve değerlendirilmesini istediğimiz hiçbir hususun yer almadığı görülmüştür. Rapor, kamuoyuna ve özellikle Uludere’de yakınlarını kaybeden ailelere verilen sözlere karşın hiçbir değerlendirme yapılmamak suretiyle ciddiyetini ve rapor olma özelliğini kaybetmiştir” dedi.

Gök rapora muhalefet şerhi konmasının nedenini şöyle açıkladı:

1-Komisyonun başından beri aradığı hiçbir sorunun yanıtı verilmemiştir.

2-Olayın sorumlu mevkileri ve kişileri işaret edilmemiştir.

3-Ölen yurttaşlarımızın içinde teröristler de olabileceği algısı yaratılmak istenmiştir.

4-Ölen yurttaşlarımızın ailelerinin adalet arayışları, onlara verilen tazminat ve köye yapılan yardımlardan bahsedilmek suretiyle hiçe sayılmış, ailelerin ölen evlatları ve acıları paraya tahvil edilmiştir.

5-Olayın “yaşam hakkının ihlali” olduğuna dair hiçbir değerlendirmede bulunulmamıştır.

6-Olayın terör bölgesinde geçtiği vurgulanarak, olağan bir vak’a görülmesine yönelik çaba içersinde olunmuştur.

7-Başbakan’ın “Uludere karanlık dehlizlerde kalmayacak” değerlendirmesine karşın AKP’li üyelerin oyları ile Uludere’nin üstü kapatılmak, örtbas edilmek istenmiştir.

‘AKP, Uludere’nin üstünü örtme çabasında’

Olayda hayatını kaybeden 34 yurttaş adına, insanlık adına utanç duyduğunu anlatan Gök, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin komisyon üyesi olarak bütün bunları reddediyorum. AKP’nin Uludere’nin soğutulmasına, karartılmasına, üstünün örtme çabalarının karşısında kamuoyunun her zaman bilgi alma ve öğrenme hakkı vardır” dedi.

İşte CHP’nin Uludere Raporu’na ilişkin muhalefet şerhinin tam metni