Uludere raporu Üst Komisyon'da görüşülüyor

Hülya Karabağlı/ Ankara
TBMM Alt Komisyonu'nda kabul edilen 84 sayfalık Uludere raporu Üst Komisyon'da görüşülmeye başlandı.
Komisyona BDP adeta çıkarma yaptı. Komisyon üyesi Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü dışında
BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan, Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu, Hakkari Milletvekili Adil Kurt görüşmelere katılıyor.
Uludere'nin acılı ailleleri BDP grup toplantısına gelerek komisyonun görüşmlerişni bekliyor.TBMM insan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün ailelere baş sağlığı diledi.