Uludere Heyeti Heron kayıtlarını izledi: Çıplak gözle bile köylü oldukları anlaşılıyor

Hülya Karabağlı

T24/ ANKARA

TBMM İnsan Hakları Uludere İnceleme Komisyonu’nun Heron görüntülerini izlemelerine eşlik eden Genelkurmay yetkilileri, milletvekillerinin can alıcı sorularına ‘yetkimiz yok’ diyerek yanıt vermedi. Soru yağmuruna tutulan askeri yetkililer, “İstenirse, bu tür bilgiler var, ama muhatabı biz değiliz” demekle yetindi.

Sınır içinden sınır ötesine her adım görüntülerde

34 vatandaşın can verdiği 9 saatlik görüntü komisyonda hızlandırılmış biçimde izlendi. Heron görüntüleri köylülerin Türkiye’den çıkışlarından başlıyor. Yani, görüntüler sınır içinden başlıyor. Haftanin- Kutalma bölgesindeki buluşma noktaları, mal alışverişleri, alışveriş sonrası sınıra doğru hareketleri ve bombalama anını içeriyor.

Katırların kıçı, dereden geçişleri

Milletvekilleri net görüntüler karşısında neye uğradıklarını şaşırdı. Komisyonun CHP’li Üyesi Malik Ecder Özdemir, “Çıplak gözle görüyorsunuz. Katırların kıçı, ayakları, köylüler ve katırların ayrı ayrı dereden geçişleri, araçlar, mal alışverişi, katırın üstünde yük olup olmadığı anlaşılıyor” dedi.

40 dakikada 4 bomba

Komisyon, görüntülerle dehşete düştü. 40 dakikada 4 bomba atılıyor. 4 ayrı gurup bombalanıyor. Heron lazerle nokta hedef belirliyor. Heron’un kaydettiği saatler şöyle:

17.20: Irak’tan Türkiye’ye önce 4, sonra 4 olmak üzere toplam 8 araç, Haftanin-Kutalma derelerinin arasında gelip bekliyor.

18. 25: Türkiye’den hareket eden ilk kalabalık grup, buluşma yeri olan Haftanin ve Kutalma derelerine hareket ediyor.

18.55:Üçüncü kalabalık grup geçiş yapıyor.

19.16:Köylüler, mal alışverişinden sonra çok sayıda katırla, Türkiye sınırına doğru hareket ediyor.

19.40:Türkiye sınırına yakın yerde toplanmaya başlıyorlar.

21.24:Bütün gruplar, 400-500 metre aralıkla4 grup halinde sınırda beklemeye başlıyorlar.

21.36:Heronun lazer ışığıyla belirlediği nokta hedef doğrultusunda ilk grup bombalanıyor.

21.43:İkinci grup bombalanıyor

22.04:4-5 kişiden oluşan üçüncü grup bombalanıyor.

22.24: En son en kalabalık grup bombalanıyor.

22.45:Bombalamanın ardından kaçakçıları köyde bekleyen yakınları panik ve telaş halinde olay mahalline gitmeye çalışıyorlar.

23.00:Köylüler, olay yerine ulaşıyor. Üçer dörderli gruplar halinde olay yerine gidiyor.

Askerler CHP’li Özdemir’in, “ Görüntüler köylülerin her anını kaydetmiş. Bundan önceki tarihlerde PKK’lı ya da kaçakçı görüntüleri var mı? En azından bir kıyaslama yapma açısından önemli” sorusuna yanıt vermedi. Özdemir, T24’e, “ Bu bombalama emrini veren siyasi irade neye göre bu saldırıyı realize etti. Bunlar PKK''lı vurun talimatını neye göre verdi. Sınır içinde yapılan operasyonlar vali talimatı olmadan yapılamıyor” dedi.

‘Köylülerin anlattığı her şey doğru çıktı’

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, “ 4 adet bombardıman yapılmış. Katırlar olduğu gibi görünüyor, ayakları bile görünüyordu. Zavallı köylüler, köylülerin, bize anlattığı herşey doğru çıktı. Tanıklıkları, birebir bugün izlediğimiz görüntülerle aynı, 40 dakika boyunca 4 kez bombalamışlar”.

‘Görüntüler karşısında donduk kaldık’

Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, “ Köylülelerin anlattıklarıyla izlediğimiz görüntülerin tamamen birebir aynı olduğunu gördük. Başkan her ne kadar kızsa da gördüklerimizi inkar edemeyiz, görüntüler karşısında donduk kaldık”dedi.