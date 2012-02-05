-Uludere Alt Komisyonu Gülyazı'da ŞIRNAK (A.A) - 05.02.2012 - TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesindeki Uludere Alt Komisyonu Şırnak'ın Uludere ilçesine geldi. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyon Başkanı Ayhan Sefer Üstün, Alt Komisyon Başkanı AK Parti Ordu Milletvekili İhsan Şener ve alt komisyon üyesi milletvekilleri, Mehmet Kerim Yıldız, Hamza Dağ, Abdurrahim Akdağ, Gülşen Orhan, Levent Gök, Malik Ejder Özdemir, Atilla Kaya, Ertuğrul Kürkçü ile komisyon uzmanı Halil İbrahim Bayar ve Mülkiye Başmüfettişi Hilmi Dülger, helikopterle Diyarbakır'dan Uludere ilçesine bağlı Gülyazı Tugay Komutanlığı'na geldi. Komisyon üyeleri 34 kişinin yaşamını yitirdiği sınırdaki olay yerini helikopterle bir süre havadan inceledi. Daha sonra heyet üyeleri olayda yaşamını yitiren Nadir Alma'nın babası Sadık Alma'nın evinde, olayda yaşamını yitirenlerin aileleriyle bir araya geldi. Öte yandan Gülyazı köyünde yoğun güvenlik önlemi alındığı gözlendi.