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Politika

Uludere Alt Komisyonu Heron görüntülerini izleyecek TBMM (A.A)

09 Şubat 2012 16:22

-Uludere Alt Komisyonu Heron görüntülerini izleyecek TBMM (A.A) - 09.02.2012 - TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Uludere Alt Komisyonu Başkanı İhsan Şener, Uludere'deki olaya dair ilgili kurumdan Heron görüntülerini talep edeceklerini söyledi. AK Parti Ordu Milletvekili İhsan Şener, düzenlediği basın toplantısında, olayla ilgili kamuoyunda bilgi kirliliğinin oluşmasının önüne geçmek istediklerini belirtti. Olayla ilgili Heron görüntülerini ilgili kurumdan isteyip, izleyeceklerini bildiren Şener, ''Bu görüntüleri izlemek için de Aselsan'dan 3 uzman talebimiz söz konusu. Yine Genelkurmay Başkanlığının 29 Aralık 2011'de sitesinde yayınladığı resmi açıklamasının 3. maddesinde belirttiği 'çeşitli kaynaklardan alınan istihbarat ve teknik analizler sonucu' ibaresinin gerektirdiği bilgileri de ilgili kurumdan alacağız'' dedi.  İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulunun yaptığı inceleme raporunu da talep edeceklerini dile getiren Şener, şöyle devam etti:  ''Adalet Bakanlığından, Şırnak iline bağlı ilçelerde savcılıklarca açılan kaçakçılık davalarıyla ilgili son 5 yıllık istatistikleri isteyeceğiz. Bilgi Teknolojileri Kurumundan olayda kurtulan 4 kişi ile 'biz taburu ve ilgilileri aradık' diyen 2 kişinin telefon kayıtlarını isteyeceğiz. Yine ilgili kurumlardan ölenlerin otopsi raporlarını ve vukuatlı nüfus kayıt örneklerini alacağız. İnsansız hava araçlarının elde ettiği görüntülerin kaydedildiği odaların güvenlik kamerası görüntülerini talep edeceğiz.'' Bundan sonraki süreçte komisyonun Uludere'de gerçekleştirdiği çalışmaların kayıt çözümlerinin yapılacağını aktaran Şener, ''Elimizdeki bilgiler derlendikten sonra komisyon üyelerince yine açık kalan bir konu varsa ek bilgi talebi, ilgili kurumlardan söz konusu olabilir. Bu kararların takibini yaparak raporumuzu en kısa sürede tamamlamayı planlıyoruz'' diye konuştu.

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