Uludağ'ın etekleri tutuştu

T24 - Bursa'da Uludağ'ın eteklerinde dün başlayan yangın, lodosun da etkisiyle büyüdü. Alevler, akşam karanlığı, arazinin sarp olması ve lodos nedeniyle henüz kontrol altına alınamadı.









Yıldırım ilçesi Cumalıkızık köyünde dün saat 11.00 sularında kestane ormanlarının bulunduğu Uludağ'ın eteklerinde örtü yangını çıktı. Öğle saatlerinde kontrol altına alınan alevler, rüzgarın etkisiyle yeniden yayıldı.





Orman Bölge Müdürü Ahmet Köksal Coşkun, ''gazel yangını''nın sabaha kadar etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamadığını söyledi.



ntvmsnbc ve Ajanslar'ın derlediği habere göre, yangına 15 itfaiye aracı ve çok sayıda arazözle müdahale ettiklerini vurgulayan Coşkun, şöyle konuştu:





''Bölge çok sarp olduğundan itfaiye araçları ve arazözler, yangına ulaşmakta güçlük çekti. Dozerlerle yol açıp itfaiye araçları ve arazözleri yangın bölgesine gönderiyoruz. Bölge Müdürlüğünün 50 aracı ve bölgedeki köylerden 50 gönüllü köylüyle yangına müdahale ediyoruz. Alt tarafından yangını kontrol altına aldık. Kuvvetli rüzgarın zirveden aşağıya doğru esmesi bizim için bir avantaj oldu. Yangını çember içine aldık. Şimdilik sıkıntı ve endişe edilecek bir durum yok.''



Yapraklı orman olduğu için ağaçların zarar görmediğini dile getiren Coşkun, şunları kaydetti:



''Kuruyan yapraklar, yerdeki küçük dal parçaları ve kütükler yanıyor. Yaprağını döktükleri için ağacın gövdesine ya da tepesine sıçrama durumu yok. Yaklaşık 40 hektar civarında bir alanda etkili oluyor ancak rüzgar aşağıya doğru estiği için zirveye doğru büyümesi durdu. Ayrıca iki tarafta bulunan dere de yangının sıçramasını önledi. Havadan müdahale etmedik, helikopterlik bir durum yok. Yangını çevirdik.''



Ahmet Köksal Coşkun, yangında şu ana kadar 40 hektarın zarar gördüğünü ifade etti.



Söndürme çalışmalarına, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ilçelerin yanı sıra Yalova ile Bilecik Orman İşletme müdürlükleri ile Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, arazöz, itfaiye araçları dozer ve diğer ekipmanla katılıyor.







