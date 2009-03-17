Uludağ'daki kamu misafirhaneleri yıkılacak

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Uludağ'daki kamu misafirhanelerinin yıkılacağını ve bölgenin kış turizminde daha çekici hale getirileceğini söyledi.





Kültür ve Turizm Bakanı Günay, kış turizminde Uludağ'ın potansiyel zenginliğine işaret ederek, bu yıl yaşanan doluluktan memnun olduklarını söyledi. 1. ve 2. Bölge'ye ayrılan Uludağ'ın pek bilinmeyen ikinci kısmında da kış turizmini geliştirmek için yatırım yaptıklarını anlatan Günay, Uludağ'ın bir kaç yıl içinde daha çekici hale getirileceğini vurguladı.



Bakan Günay, "Yeni oteller (İkinci bölgede) bir plan çerçevesinde gelişecek ve orası daha çekici hale gelecek. Birinci bölgede de Çevre ve Orman Bakanlığı'yla yaptığımız bir çalışma var. Burada 19 tane konaklama tesisi var, 17 tane de kamu misafirhanesi var. Bu olamaz, kabul edilemez bir şey. Biz kamu misafirhanelerinin tümünün kaldırılmasına yönelik bir proje üzerinde Çevre Bakanlığıyla çalışıyoruz" dedi.



Bakan Günay, "Sıfır kamu misafirhanesi görüşündeyim. Bunların içinden nitelikli yapıların turizme açılması, niteliksizlerin yıkılması ve özel konaklama tesislerinin de eklentilerinin kaldırılması, böylece daha bakir, daha doğayı hissedebileceğiniz bir Uludağ oluşturulması üzerinde çalışıyoruz" diye konuştu.



Kış turizm merkezleri



Türkiye'de büyük bölümü Doğu Anadolu Bölgesinde olmak üzere toplam 48 adet kış sporu yapmaya elverişli merkez var. Bunlardan 24 tanesi Turizm Merkezi ilan edildi.



Toplam 12 bin 500 olan kış turizmi yatak kapasitesi içinde kış sporları turizm merkezlerinin yatak kapasitesi yaklaşık 7 bin 300. Buna göre, Erzurum Palandöken'de 2 bin 100, Bursa Uludağ II. Gelişim Bölgesi'nde bin 400, Bolu Köroğlu'nda bin 250, Kastamonu-Çankırı Ilgaz'da 600, Kars Sarıkamış'ta 500, Kayseri Erciyes'te 270, Isparta Davraz'da 347 ve Kocaeli, Kartepe'de 620 yatak bulunuyor.



Bursa Uludağ Kayak Merkezi de 1. ve 2. Gelişim Bölgesi olmak üzere 2 bölgeden oluşuyor. Kayak Merkezinde 1. Gelişim Bölgesi'nde 19, 2. Gelişim Bölgesi'nde 4 adet olmak üzere toplam yaklaşık 5 bin 500 yatak kapasiteli 21 otel bulunuyor. Ayrıca 17 farklı Kamu kurumuna ait toplam bin 690 yatak kapasiteli tesisler yer alıyor.



Bakanlığın yatırım planladığı 2. Gelişim Bölgesi'nde, Alp ve Kuzey disiplinleri ve Snowboard sporu için çok uygun koşullar bulunuyor.



Onaylı planlar ile oluşturulmuş turizm tesis alanlarıyla bölgedeki yatak kapasitesinin 4 bine çıkarılması hedefleniyor.



‘Fiyatlar makul, kalite yüksek’



Günay, yeni yatırım alanları arayan turizmcilere de müjde vererek, termal turizmi geliştirmek için bu yıl Nevşehir-Kapadokya, Yalova, Balçova ve Afyon-Denizli'de ciddi tahsislere çıkacaklarını bildirdi.



Sektörde "Daha köklü ve daha özel yöntemlerle çalışanların, turizmin geçen yıldan daha iyi olmasını beklediğini, her şey dahil sistemine alışanların ise erken rezervasyonlarda duraksama olduğu için karamsarlık ifade ettiğini" belirten Günay, "Kriz olsa bile insanlar tatile çıkacaksa, uzak destinasyonlara değil, yakına gelecekler. 'Türkiye'nin fiyatları makul ve kalitesi yüksek' diyorlar ve bu bize bir avantaja dönüşebilir" dedi.



Bakan Günay, Orta Doğu'daki reklam kampanyasını daha sürekli ve yaygın hale getirdiklerini vurgulayarak, "Bu ülkelerden Türkiye'ye ciddi bir ilgi var ve bu ülkeler küresel krizin nispeten dışında" diye konuştu.



Rusya ve Ukrayna'daki ekonomik krizin ise mutlaka turizme yansıyacağını dile getiren Günay, "Ama bunu başka alanlarda, yurt dışında, üçüncü kuşakta, başka alanlarda, daha geliri istikrarlı kesimlerde telafi etmeye çalışıyoruz" dedi.



‘Son dakika tercihleri fazla olacak’



Kültür ve Turizm Bakanı Günay, "Bu yıl benim gördüğüm kadarıyla erken rezervasyonlar yerine son dakika tercihleri daha fazla olacak. Bunu turizmci arkadaşlar da söylüyorlar. Bizim son dakika tercihinde akılda kalan ülke olmamız lazım. O da farklı ve sürekli bir kampanya yapmamızı gerektiriyor. Bütün fuarlara katılıyoruz. Bütün iletişim mecralarını kullanmaya çalışıyoruz" dedi.



"Tanıtım bütçemiz döviz karşılığında bir miktar küçülmüştü ama onu geçen yılın seviyesinde tutacağız" diyen Günay, "Çünkü ilgili bakan arkadaşlarımızdan bu konuda söz aldım. Orada bir sıkıntı yok. Tanıtım seviyesinin geçen yıla çıkarılacağı, bu açığın kapatılacağı konusunda bir anlaşmamız var. Şu anda zaten sorunsuz ilerliyoruz. Yılın ikinci yarısında da bu desteklerle kampanyayı sürdüreceğiz" diye konuştu.



Yaz ayında talile çıkacakların dergi, görsel ve televizyonlarda Türkiye'yi yoğun göreceklerini dile getiren Günay, yeni tanıtım fırsatlarını da değerlendirdiklerini bildirdi.



Öte yandan termal turizm master planını tamamladıklarını belirten Günay, termal turizmde de yeni tahsislere çıkacaklarını duyurdu.



Bakan Günay, "Tabi deniz kıyıları da olacak ama daha çok termal turizm üzerine tahsise çıkacağız. 4 bölge üzerinden gelişiyor termal: Nevşehir-Kapadokya, Yalova merkezli Güney Marmara, Balçova merkezli Ege ve Afyon-Denizli. Dört bölge üzerinde yoğun çalışıldı, arazi planlamaları yapıldı. Bu yıl burada ciddi tahsis planlarına çıkacağız ama kıyılarda da bazı alanları katmaya çalışıyoruz" diye konuştu.



Ertuğrul Günay, termale beklenen yatırımların sonucunun ise krize bağlı olduğunu ama turizmin en karlı yatırım alanlarından biri olduğunu ifade etti.

