-Uludağ'daki gazel yangını büyüyor BURSA (A.A) - 06.12.2011 - Bursa'nın Yıldırım ilçesi Cumalıkızık köyünün üst kısmında yer alan Uludağ'ın eteklerinde çıkan ve gündüz saatlerinde çember içine alınan gazel yangınının lodosun etkisiyle yayıldığı bildirildi. Orman Bölge Müdürü Ahmet Köksal Coşkun, Uludağ eteklerinde çıkan ''gazel yangını''nın gündüz saatlerinde kontrol altına alındığını ancak tam söndürülemediğini belirtti. Özellikle iki dere arasında sıkışan yangının lodosun etkisiyle yaprakların uçuşması sonucunda bir derenin diğer tarafına sıçradığını ifade eden Coşkun, şöyle konuştu: ''Sıçradığı bölgeye hiçbir aracımızla geçemiyoruz. Derenin öbür tarafında yol yok. Bölge çok sarp olduğundan müdahale etmek olanaksız. Hamamlıkızık köyü tarafından sabaha kadar dozerle yol açıp, erkenden itfaiye araçları ve arazözlerle müdahale edeceğiz. Sabahın erken saatlerinde havadan iki adet yangın söndürme uçağıyla da müdahale ederek yangını söndürmeyi planlıyoruz.'' Sadece yaprak yangını olsa da daha fazla büyümeden söndürmek istediklerini vurgulayan Coşkun, ''Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, sabahın erken saatlerinden itibaren bölgede yağış olacağını duyurdu. Umarız tahminler doğru çıkar ve yağmur bize yardım eder. Yarın itibarıyla yangını ağaçlara sıçramadan ve fazla zarar vermeden söndürmeyi hedefliyoruz'' dedi. Coşkun, bölgede 30 civarında itfaiye aracı ve arazözün hazır bekletildiğini bildirdi.