-Uludağ'da kaybolan Kuveytli 3 turist kurtarıldı BURSA (A.A) - 27.01.2012 - Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kaybolan 3 Kuveytli turist, jandarma ekiplerince kurtarıldı. Oteller Bölgesi'nde kaldıkları otelden telesiyejle pistin üst bölgesine çıkan Kuveytli turistler Abdullah A. (24), Fatma A. (23) ve Esma A'nın (19), uzun süre otele geri dönmemeleri üzerine yakınları durumu Uludağ Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Kuveytli turistlerle İngilizce bilen bir tercüman aracılığıyla irtibat sağlandı. Kuveytli turistlerin yerleri cep telefonlarından ''Konum Belirleme Sistemi'' sayesinde belirlendi. Jandarma ekipleri, daha sonra 3 Kuveytli turistin bulunduğu yere gitti. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen Kuveytli turistlerin, yoğun sis nedeniyle yollarını kaybettikleri öğrenildi.