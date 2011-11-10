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Uludağ'da kaybolan 2 kişi kurtarıldı BURSA (A.A)

10 Kasım 2011 10:44

-Uludağ'da kaybolan 2 kişi kurtarıldı BURSA (A.A) - 10.11.2011- Bursa'da, kestane toplamak için çıktıkları Uludağ'da kaybolan 2 kişi, jandarma ekiplerinin müdahalesi sonucu 5 saatte kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, Aziz Tuna (32) ve Mustafa Güneş (32) , kestane toplamak için Uludağ'a çıktı.  Burada kestane topladıktan sonra, Kadıyayla mevkisinden patikaları kullanarak inmek isteyen iki arkadaş yollarını kaybedince, cep telefonlarıyla durumu jandarmaya bildirdi.  İhbar üzerine harekete geçen, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş ve Dağ Arama Kurtarma timleri ve  AKOM Sivil Savunma ekipleri, dağlık arazide gençleri aramaya başladı. Havanın kararması ile yanlarındaki aydınlatma fişeğini kullanan iki arkadaş, jandarma ekiplerince Kurbağalık mevkisinde bir ağacın kenarında otururken bulundu.

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