Uludağ'da kayak yapmak ölüme davetiye çıkarıyor

Son bir hafta içinde ardı ardına yaşanan kazalar Uludağ’ın sorunlarını da tartışmaya açtı. Vatandaşlar ve Uludağ’da iş yapan profesyoneller birçok şeyden şikâyetçi ve çözüm için adım atılmasını bekliyor.

Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği’nin başkanı Yahya Usta, Asbaşkan Yahya Karabaş, “Kazaları öngörüp valilikte yapılan koordinasyon toplantısında dile getirmiştik. Ancak yine de denetimler yetersiz kaldı.7 yaşındaki Elif Uymuşlar’ın hayatını kaybettiği kızak kazasının olduğu yerde yıllar önce 16 yaşında bir lise öğrencisi daha ölmüştü. Bize yetki verildiği takdirde pistleri ve doğru kullanımı belirleriz” diyor.

İlker Ankgüngör'ün Vatan'da yer alan haberine göre, birinci oteller bölgesindeki ana pistte, kar motoru, acemi kayakçılar ve profesyoneller hep birlikte kayıyor. Kayak hocaları da bu keşmekeşin içinde ders vermeye çalışıyor.

Dağ yolu dar ve eski

Uludağ’a çıkan yol, 1930’larda yapılmış, karşılıklı birer arabanın geçebileceği şekilde dar. Yolun yıpranan yerlerine yapılan tamiratlar yetersiz.

Pistler çok kalabalık

Uludağ’da 35 otel, 18 mekanik tesis (Telesiyej, teleski) ve irili ufaklı yaklaşık 30 pist bulunuyor. Yaklaşık 8 bin yatak kapasitesi olan Uludağ’da şu ana kadar pistte yaralanmalı ya da ölümlü bir kaza yaşanmadı ama bu şartlarda kaza olması her an muhtemel. Bölgedeki en büyük pist alanı olan ve 3 pistin yan yana bulunduğu 1. Bölge pistinde acemiden usta kayakçıya, yayadan pisti merak ettiği için çıkana, selfie çekenden Instagram’da en çok ‘beğeni’ alacak fotoğrafı için çabalayan dâhil herkes pistin içine girmiş. Tabiri caizse insanlar üst üste kayıyor. Pist başında ders alanlara devamlı birileri çarpıyor. Hocalar hem kayak öğretmek hem de öğrencilerini korumak için olağanüstü çaba harcadıklarını söylüyor. Üstelik bu Uludağ’ın en sakin hafta sonlarından biri. Zira lodos yüzünden gelen sayısının az olduğu belirtiliyor.

Bir fincan çay ya da kahve 10 TL, bir sucuk-ekmek ve kola ise 30 TL. Kişi başı bir saatlik kayak dersi ise 140 lira. Kişi sayısı arttıkça dersin fiyatı düşüyor. Günlük ekipman (kayak, ayakkabı, baton) 30-40 TL arasında, kayak kıyafetleri ise 20-30 TL arasında kiralanabiliyor. Kızaklar 1 saat için 20 TL’ye kiralanabilirken, 1 saat kar motoruna binmek isteyenler 150 lirayı gözden çıkarıyor.

Pist polisi şart

Uludağ’da irili ufaklı 30 pist var. Hepsine toplam 6 özel güvenlik görevlisi bakıyor. Pist polisinin olması gerektiğini söyleyen Kayak Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta, “Avrupa’daki kayak merkezlerinde pist polisleri hatalı ya da hızlı kayana, piste giren yayaya ceza kesiyor ve benzer davranışların sürmesi halinde pistte kaymaktan men ediyor” diyor

Birinci Oteller Bölgesi’ne tam bir karmaşa hâkim. Otopark olmadığı için kafasına göre uygun yer bulan aracını park etmiş. Zincir takmayan sürücüler de cabası. Hal böyle olunca buzda yapılacak hafif bir fren 47 yaşındaki Necla Aladağ’ın geçtiğimiz hafta bir arabanın altında kalarak hayatını kaybettiği gibi geri dönüşü olmayan kazalara yol açıyor.

‘Kazaları öngördük ama...’

Faciaya davetiye!

Her pistin ağlarla ayrılan kısımları dışında kayan birçok kişi var. Burada kayanlar karlar ezilmediği için her an kara saplanabilir ya da temizlenmeyen bir kaya ve buz kütlesine çarpabilir. Bunun dışında pist başında sırt üstü kafasıyla arkasına bakarak insanların arasından kayan çocuklar bile görülüyor

Kazadan sonra çelik tel örüldü

Küçük Elif’in hayatını kaybettiği pist, tahsisli bir alan değil. Aynı yamacın karşısında güvenlik önlemleri alınmış tahsisli bir kızak pisti daha var. Elif Uymuşlar’ın hayatını kaybettiği, herkesin gözü önündeki kaçak pist ise kapatıldığı gibi yamaç ve çevresi de çelik tellerle çevrelenmiş.