Uludağ’da kar kalınlığı 55 santimetreye ulaştı

T24- Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezi olan Uludağ’da kar kalınlığı 55 santimetreye ulaşırken, hava sıcaklığı ise eksi 2 dereceye düştü. Geçen sene soğuk kış şartlarına rağmen kar yağmayan Uludağ'da turizmciler zor günler geçirmişti. Yoğun sis nedeniyle görüş uzaklığının azaldığı Uludağ’a zincirsiz araçların çıkılmasına izin verilmiyor.



Dünden beri tüm Türkiye'de etkili olan sağanak yağış İstanbul'u felç etti. Fırtına ve yağıştan ağaçlar devrilirken, bazı evleri su bastı, Kurbağalıdere'de 2 tekne battı. Tüm Türkiye'de etkili olan yağış bugün etkisini kaybetmeye başladı. Karadeniz'de ise fırtına sürüyor.



Kar kalınlığı 55 santimetreye ulaştı

Tatilcilerin ‘Beyaz cennet’ olarak adlandırdığı Uludağ’da otelcilerin yeni sezon hazırlıkları devam ederken önceki gün başlayan kar yağışı aralıklarla sürüyor. Otel Bölgesi’nde kar kalınlığı 55 santimetreye yaklaştı.



Uludağ Meteoroloji görevlileri, hava sıcaklığının eksi 2 dereceye kadar düştüğünü, kar yağışının yarından itibaren aralıklı olarak devam edeceğini kaydetti.



Aşırı yağışlar kenti felç etti

Marmara Bölgesi’nde etkili olan yağışlar Bursa’da da yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Çok sayıda evin bodrum katları ve işyerleri sular altında kalırken, yollarda rögarların taşması sonucu araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Son 24 saat içerisinde Bursa’da metrerakeye 49.4 kilogram yağış düştü. Yağışların önümüzdeki günlerde de devam edeceği duyuruldu.



Mudanya İlçesi’nde ise dün akşam fırtına nedeniyle Güzelyalı- Yenikapı feribot seferleri iptal edildi. Şiddeti zaman zaman 70 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Güzelyalı Yat Limanı’nında bağlı olan bazı tekneler zarar gördü.



Yalova'da deniz ulaşımı iptal edildi

Bu arada fırtına yüzünden Yalova’dan Yenikapı, Pendik ve Kartal’a yapılan deniz otobosü ve hızlı feribot seferleri ile Topçular ile Eskihisar arasında gerçekleşen arabalı vapur seferleri iptal edildi. İDO yetkililileri, fırtınanın etkisini kaybetmesi halinde seferlerin tekrar başlayacağını açıkladı.



