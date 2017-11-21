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Uludağ'da kar kalınlığı 45 santimetreye ulaştı

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- YURDU etkisi altına alan soğuk hava etkisini sürdürürken Uludağ'da kar kalınlığı 45 santimetreye ulaştı

21 Kasım 2017 14:41

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- YURDU etkisi altına alan soğuk hava etkisini sürdürürken Uludağ\'da kar kalınlığı 45 santimetreye ulaştı. Kar yağışı Bursa\'nın Orhaneli ve İznik ilçelerinde de etkili oldu.
Uludağ\'da beklenen kar, erken yağdı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye kadar düştüğü Uludağ\'da dün başlayan ve gece boyunca etkili olan kar yağışı sonucu oteller bölgesinde kar kalınlığı 45 santimetreye ulaştı. Jandarma, buzlanma nedeniyle zincir takmayan araçların Uludağ\'a çıkışına ve inişine izin vermiyor. Uludağ\'da kar yağışının gün içersinde aralıklı olarak süreceği açıklandı. Kar yağışı Bursa\'nın Orhaneli ve İznik ilçelerinin köylerinde de etkili oldu. Karayolları ekipleri yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürürken meteroloji soğuk havanın yarından sonra etkisini azaltacağını bildirdi.

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