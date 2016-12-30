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Yaşam

Uludağ'da kar kalınlığı 2 metreyi aştı

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da, kar kalınlığı 2,2 metreye ulaştı, dağ yolunda mahsur kalan 100 araç, JAK ekiplerince kurtarıldı

30 Aralık 2016 22:23

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da, kar kalınlığı 2,2 metreye ulaştı.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre, "oteller bölgesi"ndeki kar kalınlığı, son yağışların ardından 2 metre 20 santimetreyi buldu.

Sıcaklığın, en düşük sıfırın altında 9, en yüksek sıfırın altıda 6 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da, kar yağışının yılbaşı akşamına kadar sürmesi bekleniyor.

Bu arada, Bursa-Uludağ karayolunda yoğun kar ve tipi nedeniyle yaklaşık 100 araç yolda mahsur kaldı.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, bölgeye 9 kar motoru ve 1 UTV aracı sevk etti. Mahsur kalan araç ve yolcuları kurtaran ekipler, vatandaşlara yiyecek ve su dağıttı.

Bursa-Uludağ karayolunun 10 ve17. kilometrelerinde kontrollerini artıran jandarma ekipleri, araçların zincirsiz geçişine izin vermiyor.

Öte yandan, Karayolları ekipleri yolun trafiğe kapanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

 

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