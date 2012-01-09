Uludağ'da kar kalınlığı 170 santimetreye ulaştı



T24 - Türkiye’nin büyük bir bölümünde görülecek yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer bölgelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da çarşamba günü karla karışık yağmur bekleniyor. Yağışlı hava hafta sonuna kadar devam edecek.



İşte 5 günlük hava tahmini



Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre, yağışların Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ ve Adıyaman ile gece saatlerinde Antalya ve Anamur'da kuvvetli olması bekleniyor. Trakya ile iç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Hava sıcaklığı, kuzeybatı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.





Bolu Dağı'nda kar ulaşımı felç etti



Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı, batı bölgelerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/s) olarak esmesi bekleniyor.





Kuvetlli yağış uyarısı





Yağışların Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ ve Adıyaman ile gece saatlerinde Antalya ve Anamur'da kuvvetli olması beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, taşkın, ulaşımda aksamalar, vb.) karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.





Yozgat'ta kar yağışı etkili oluyor



Yozgat’ta dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, sabaha karşı yerini kar yağışına bıraktı. Kar kalınlığının 10 santime ulaştığı kent merkezinde renkli görüntüler oluştu.



Sabaha karşı başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte Yozgat kent merkezi beyaza büründü. Yüksek kesimlerde ise tipi etkili oldu. Belediye ekipleri yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Trafiğe zincir takmadan çıkan sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Kar yağışına en çok sevinler ise yine çocuklar oldu. Çocuklar, okul bahçelerinde kar topu oynayıp, kardan adam yaparak eğlendi.





Anamur'da seraları su bastı



Uzun süredir kar yağmasını beklediklerini söyleyen kent sakinleri, "Bu yıl kış mevsimi kurak geçti. Kar yağışıyla birlikte tabiat da beyaz örtüsüne kavuştu. Yaz aylarında su sıkıntısı çekmemek için bu yağışı bekliyorduk" diye konuştu.





Uludağ'da kar kalınlığı 170 santimetreye ulaştı



Uludağ Meteoroloji İstasyonundan alınan bilgiye göre, hafta sonunda etkili olan yağışla birlikte kar kalınlığı, dünden bu sabaha 20 santimetre artarak, 170 santimetreye çıktı.



Gündüz sıcaklığının eksi 4-6, gece sıcaklığının ise eksi 6 derece civarında olacağı Oteller Bölgesi'nde kar yağışının hafta içinde aralıklarla devam edeceği bildirildi.





Eğitime kar engeli



Konya: Konya'nın Taşkent ve Hadim ilçelerinde kar yağışı dolayısıyla eğitime bir gün ara verildi. Kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı Taşkent'te 2 köyle ulaşımın sağlanamadığını belirtti.

Bursa: Bursa'nın dağ ilçelerinden olan Büyükorhan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.





Bölgede hava durumu



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre bölgelerde hava durumu şöyle olacak:



Marmara: Çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ dışında bölge genelinin aralıklı yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Bursa, Balıkesir ve Bilecik çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur zamanla kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Trakya'da yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.



Ege: Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.



Akdeniz: Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece Antalya ve Anamur çevrelerinde kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Göller yöresi ile bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; sabah saatlerinde Doğu Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/s) olarak esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Göller Yöresi'nde yer yer

buzlanma ve don olayı bekleniyor.



İç Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın sabah saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/s) olarak esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.



Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur, akşam saatlerinden itibaren iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.



Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.



Doğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah ve öğle saatlerinde Erzincan, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzeyinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.









