Uludağ'da beyaz ölüm

Uludağ'a tatil için giden 20 yaşındaki Ümit Özgen snowboard yaparken kayboldu. Yetkililer AKUT'un yardım etmesini istemedi. 12 saat sonra bulunan genç müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Bilkent Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Ümit Özgen, okul arkadaşlarıyla geldiği Uludağ’da snowboard yaparken dün öğle saatlerinde kayboldu. 14 saat sonra donmak üzereyken bulunan Özgen, kar makinesiyle oteller bölgesine getirildi. Şuuru kapalı Ümit Özgen, yolda yaşamını yitirdi.



Kayak sporuna, özellikle snowboarda karşı büyük ilgisi olan Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu son sınıf öğrencisi Ümit Özgen, pazar günü okuldaki kayak grubunda bulunan 8 arkadaşı ile iki gün dinlenmek için Uludağ’a geldi. Grup, 2'nci Bölge'de bulunan Monte Baia Otel’e yerleşti.



Ankara’da oturan Nuran ve Haluk çiftinin iki çocuğunun büyüğü olan Ümit Özgen dün öğle saatlerinde arkadaşlarına, “Ben kayak yapmaya gidiyorum” diyerek otelden ayrıldı. Snowboardunu alıp telesiyej ile zirveye çıkan Ümit, kayarken çöken sis nedeniyle yönünü kaybedince kayboldu.



‘Anne kayboldum’



Otellerin bulunduğu bölge yerine siste Volfram Madeni tarafına yönelen Özgen, hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye, görüş mesafesinin 1 metrenin altına düşmesi sonucu kaybolduğunu anlayınca boş bulduğu bir kulübeye girdi. Burada cep telefonundan annesi Nuran Özgen’i arayan Ümit Özgen, “Annecim ben kayboldum. Ama durumum iyi” dedi.



Daha sonra arkadaşlarına haber veren Ümit Özgen, telefonunun şarjının azaldığını anlayınca, bu kez bulunduğu yönle ilgili arkadaşlarına mesajlar geçti. Özgen mesajlarından birinde “Üşüdüm. Donmamak için koşuyorum” diye yazdı.



Jandarma geceyarısı ulaştı



Arkadaşlarının haber vermesi üzerine harekete geçen jandarma 4 timle arama çalışması başlattı. Ümiz Özgen'in babası Hacluk Özgen de Ankara'dan Uludağ'a gelerek arama çalışmalarını izledi.



Ümit Özgen zaman zaman jandarmayla cep telefonuyla irtibat kurup, bulunduğu yeri tarif etmeye çalışırken, ‘belki oteller bölgesine giderim’ diyerek kulübeden çıktı. Hızlı hareket edebilmek için üzerindeki kar kıyafetini çıkaran Ümit Özgen bu sırada koşmaya başladığını bildirdi.



Koşarken, bir süre sonra bayılan Ümit Özgen’e bir an önce ulaşmak için acele eden jandarma, kardaki izlerini takip ederek önce kulübede snowboardını buldu. Ekipler saat 23.00'de sıralarında kulübeye 1.5 kilometre uzaklıkta donmak üzere olan Ümit Özgen'e ulaştı.



AKUT destek verdi



Kar ve tipi yüzünden göz gözü görmezken jandarma ekibi Ümik Özgen'i bir süre sırtta taşıdı, yolda ekibe ulaşan AKUT Bursa ekibi de destek verdi.



Ümit Özgen, şuuru kapalı halde, kaybolduktan 14 saat sonra saat 02.00’de kar makinesi yardımıyla oteller bölgesine getirdi. Ümit Özgen hemen ambulansa alınıp Bursa’ya gönderilirken, oğluna son kez dokunan baba Haluk Özgen, “Allah’ım yavrumu ne olur bize bağışlaö dedi. Haluk Özgen de oğlunun bulunduğu özel ambulansa bindi.



Yolda öldü



Bursa kent merkezindeki Muradiye Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Ümit Özgen yolda yaşamını yitirdi. Acı haberi duyunca sinir krizi geçiren Özgen’in yakınları ve arkadaşları güçlükle sakinleştirildi.



Baba Haluk Özgen, “Ben ona kıyamam” diyerek oğluna otopsi yapılmaması için yalvardı. Savcılık, cesedi daha sonra ölüm nedenin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderdi.



Babadan ihmal suçlaması



Ümit Özgen’in ölümüyle ilgili Bursa Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatırken, oğlunun kaybolduğunu öğrenince Ankara’dan Bursa’ya gelip Uludağ’a çıkan baba Haluk Özgen, oğlunun ölümüne ihmalin neden olduğunu ileri sürdü.



Cep telefonu şirketinden yer tespiti istediklerini, ancak savcılıktan izin alınması istenmesi nedeniyle 4 saat beklendiğini ileri süren Haluk Özgen, “Tam 4 saat sonra noktayı bize verdiler. Bu arada kimleri devreye sokmadık ki. Uludağ gibi bir yerde bunu nasıl becerdiler, onlara sormalı” dedi.



Oğlunun saat 23.00 sıralarında bulunduğunu, ancak 4 kilometre uzaklıktan oteller bölgesine saatler sonra getirildiğini söyleyen Haluk Özgen, “Görevini ihmal edenler hakkında yasal işlem başlatacağım. Saat 12.00'de kayboldu. Saat 18.30'a kadar telefon irtibatı vardı. nasıl bulunamadı anlamıyorum. Arkadaşları yerinde dur demiş. Ancak Ümit, bir ışık, veya bir şeyler görmüş olacak ki, kaybolduğu yerden uzakta bulundu. Jandarma yavruma ulaştı. AKUT’un yardım etmesini istemediler. ‘Biz getiririz’ dediler ama zamanında getirmediler” diye konuştu.

