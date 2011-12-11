T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Uludağ, yılbaşı ve sömestir tatiline hazır

11 Aralık 2011 14:31

-Uludağ, yılbaşı ve sömestir tatiline hazır -TÜRSAB Güney Marmara Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Akkuş:    -''Yılbaşı ve sömestir tatilinde Uludağ'daki otelleri doldururuz. Şu anda 40 santimetre kalınlığında kar var. Sanıyorum hedeflerimiz  gerçekleşir'' (fotoğraflı-görüntülü)  BURSA (A.A) - 11.12.2011 - Haluk Yüksel - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Akkuş, ''Yılbaşı ve sömestir tatilinde Uludağ'daki otelleri doldururuz. Şu anda 40 santimetre kalınlığında kar var. Sanıyorum hedeflerimiz gerçekleşir'' dedi.    Mehmet Akkuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursa'nın en büyük ve en önemli turizm destinasyonunun Uludağ olduğuna dikkati çekerek, kente gelen 500 bin dolayında turistin yüzde 70'inin burada ağırlandığını belirtti. Uludağ'ın aynı zamanda Bursa'nın yurt dışına açılan markalarından biri olduğunu ifade eden Akkuş, son 4-5 yıldır yerel yönetimlerin ve ilgili bakanlıkların desteğiyle Uludağ'ı eski haline getirme çabalarının hız kazandığını söyledi. Akkuş, şu anda Orman  ve Su İşleri Bakanlığının planlamada, Bursa Büyükşehir Belediyesinin ise altyapı sorunları konusunda ellerini taşın altına koyduklarını ifade ederek, ''Uludağ'ın 80'li yıllardaki gibi işlevini yeniden kazanmasını, gördüğü talep itibariyle 80'li yıllara dönmesini istiyoruz'' diye konuştu. Bursa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, ilgili bakanlık ve otel yatırımcılarının büyük gayretiyle Uludağ'dan artık dört mevsim faydalanmak istediklerini belirten Akkuş, Uludağ'da bu potansiyelin fazlasıyla olduğunu ifade etti. Akkuş, Uludağ'da karın aralık ayının ilk yarısında yüzünü göstermesinin sevindirici olduğuna değinerek, şunları kaydetti: ''Yılbaşı ve sömestir tatilinde Uludağ'daki otelleri doldururuz. Şu anda 40 santimetre kalınlığında kar var. Sanıyorum hedeflerimiz gerçekleşir. Bursa Valiliğinin de öncülüğünde çok sayıda, Uludağ'ı nasıl daha iyi pazarlarız diye toplantılar, çalışmalar yaptık. Seyehat acentelerimiz buna odaklandı. Talep var, onu görüyoruz, biz de değerlendireceğiz.'' Uludağ'daki oteller bölgesinde 12'si kamuya, 15'i özel sektöre ait toplam 27 konaklama tesisinde 3 binden fazla yatak kapasitesi bulunuyor. (HLK-HAN)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24