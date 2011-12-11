-Uludağ, yılbaşı ve sömestir tatiline hazır -TÜRSAB Güney Marmara Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Akkuş: -''Yılbaşı ve sömestir tatilinde Uludağ'daki otelleri doldururuz. Şu anda 40 santimetre kalınlığında kar var. Sanıyorum hedeflerimiz gerçekleşir'' (fotoğraflı-görüntülü) BURSA (A.A) - 11.12.2011 - Haluk Yüksel - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Akkuş, ''Yılbaşı ve sömestir tatilinde Uludağ'daki otelleri doldururuz. Şu anda 40 santimetre kalınlığında kar var. Sanıyorum hedeflerimiz gerçekleşir'' dedi. Mehmet Akkuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursa'nın en büyük ve en önemli turizm destinasyonunun Uludağ olduğuna dikkati çekerek, kente gelen 500 bin dolayında turistin yüzde 70'inin burada ağırlandığını belirtti. Uludağ'ın aynı zamanda Bursa'nın yurt dışına açılan markalarından biri olduğunu ifade eden Akkuş, son 4-5 yıldır yerel yönetimlerin ve ilgili bakanlıkların desteğiyle Uludağ'ı eski haline getirme çabalarının hız kazandığını söyledi. Akkuş, şu anda Orman ve Su İşleri Bakanlığının planlamada, Bursa Büyükşehir Belediyesinin ise altyapı sorunları konusunda ellerini taşın altına koyduklarını ifade ederek, ''Uludağ'ın 80'li yıllardaki gibi işlevini yeniden kazanmasını, gördüğü talep itibariyle 80'li yıllara dönmesini istiyoruz'' diye konuştu. Bursa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, ilgili bakanlık ve otel yatırımcılarının büyük gayretiyle Uludağ'dan artık dört mevsim faydalanmak istediklerini belirten Akkuş, Uludağ'da bu potansiyelin fazlasıyla olduğunu ifade etti. Akkuş, Uludağ'da karın aralık ayının ilk yarısında yüzünü göstermesinin sevindirici olduğuna değinerek, şunları kaydetti: ''Yılbaşı ve sömestir tatilinde Uludağ'daki otelleri doldururuz. Şu anda 40 santimetre kalınlığında kar var. Sanıyorum hedeflerimiz gerçekleşir. Bursa Valiliğinin de öncülüğünde çok sayıda, Uludağ'ı nasıl daha iyi pazarlarız diye toplantılar, çalışmalar yaptık. Seyehat acentelerimiz buna odaklandı. Talep var, onu görüyoruz, biz de değerlendireceğiz.'' Uludağ'daki oteller bölgesinde 12'si kamuya, 15'i özel sektöre ait toplam 27 konaklama tesisinde 3 binden fazla yatak kapasitesi bulunuyor. (HLK-HAN)