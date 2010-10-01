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ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİNDE YOLSUZLUK OPERASYONU BURSA (A.A)

01 Ekim 2010 14:24

-ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİNDE YOLSUZLUK OPERASYONU BURSA (A.A) - 01.10.2010 - Bursa'da düzenlenen operasyonda, Uludağ Üniversitesi'ndeki ihalelere fesat karıştırdıkları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı. Uludağ Üniversitesinin Görükle Yerleşkesinde gerçekleştirilen bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, operasyon düzenledi. Operasyonda, bazı müteahhit firma sahiplerinin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen zanlıların, sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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