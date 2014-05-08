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Yaşam

Uludağ Üniversitesi'nde kavga; 4 yaralı

Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsündeki bahar şenliklerinde, kitap okuma etkinliği düzenleyen gruba karşıt görüşlü öğrenciler müdahale etti. 4 kişi yaralandı

08 Mayıs 2014 22:21

Bursa Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsündeki bahar şenliklerinde, karşıt görüşlü iki grup arasında çıkan kavgada 4 öğrenci yaralandı. Polisin müdahalesiyle önlenen kavgaya karışan bir kişi gözaltına alındı.

DHA'da yer alan habere göre, Uludağ Üniversitesi Bahar Şenlikleri dolayısıyla İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bahçesinde kitap okuma etkinliğine katılanlara karşıt görüşlü öğrenciler tepki gösterdi. Kamelyalara Türk Bayrağı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni asan grup, sloganlar atarak, kitap okuma etkinliğinin sonlandırılmasını istediler. Üniversite güvenlik görevlileri iki grup arasındaki bölümde önlem alarak kavga çıkmasını engellemeye çalıştı. Ancak, iki grupta bulundukları yerden ayrılmak istemediler. Bir saat süren gerginlik kantinin kamelyasında kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların da kullanıldığı kavgayı çevik kuvvet müdahale ederek ayırdı. Çıkan olaylarda yaralanan 4 öğrenci Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis tarafından bir öğrenci de gözaltına alındı.

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