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Yaşam

​Uludağ tatili kâbusa döndü

Üç saat süren kurtarma çalışmaları sonucu mahsur kalan 35 kişi telesiyejden indirilerek otellerine götürüldü

19 Aralık 2016 15:16

Bursa Uludağ'da arıza sonucu telesiyejde mahsur kalan 35 kişi, jandarma ve AFAD ekiplerinin üç saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Uludağ Birinci Oteller Bölgesi’nde, bu sabah kayak yapmak ve manzara seyretmek üzere pist başına çıkmak isteyen 35 kişi telesiyejin halatının kopması sonucu havada asılı kaldı.

Arıza giderilemeyince yerden yaklaşık 15 metre yükseklikte ve aralıklarla çelik teller üzerindeki ikişer kişilik telesiyejde mahsur kalanları kurtarmak için Jandarma Arama-Kurtarma Timleri ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve UMKE ekipleri harekete geçti.

Kısa sürede kar motorlarıyla bölgeye ulaşan ekipler aralıklarla duran telesiyejdekilere kar temizleme araçlarının üzerine çıkarak ya da halat atarak ulaştı.

Telesiyejlere atılan halatlarla tırmanan jandarma ve AFAD görevlileri mahsur kalanları indirdi. Üç saat süren kurtarma çalışmaları sonucu mahsur kalan 35 kişi telesiyejden indirilerek otellerine götürüldü.

Telesiyejden indirilenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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