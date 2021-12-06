Uludağ’da mahsur kalan üç dağcı 14 saat sonra kurtarıldı

Bursa'dan Uludağ'a sabah saatlerinde gezmek için çıkan ve küçük zirve ile büyük zirve arasında 1 kişinin ayağının burkulması sonucu mahsur kalan 3 kişiye 14 saat sonra arama kurtarma ekipleri tarafından ulaşıldı. Bursa Vali Yakup Canbolat, kurtarma ekiplerinin zorlu iklim koşullarında yürütülen çalışmalar sonucunda Uludağ'daki 3 kişinin bulunduğu bölgeye ulaştığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Günün aydınlanmasıyla arama- kurtarma ekipleri Ahmet Çakırer, Ali Can ve Ömür Büyüköztürk ile birlikte inişe geçti. Yoğun sis ve fırtınanın etkili olması nedeniyle güçlükle yürüyen ekipler ve 3 dağcı saat 09.45 sıralarında oteller bölgesine getirildi. Bilinci açık olan 3 dağcı, daha sonra Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kayıp dağcılardan birinin ayağı burkulmuş

Hava sıcaklığının eksi 5 dereceye kadar düştüğü bölgede soğuktan korunmak için kardan mağara yaparak hayatta kalmayı başaran Ahmet Çakırer, Ali Can ve Ömür Büyüköztürk'ün sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, ayağı burkulan Ali Can'ın yürümekte zorlanması nedeniyle iniş yoluna günün aydınlanması ile geçileceği öğrenildi.

Bursa Valisi'nden açıklama

Bursa Vali Yakup Canbolat, AA muhabire, vatandaşlara gerekli müdahalelerin yapıldığını anlattı. Canbolat, "Üç kişini de sağlık durumları iyi. Herhangi sorunları gözükmüyor. Ekipler durumu değerlendiriyor. Gün ışıdıktan sonra dönüş yoluna geçilebilir" dedi.

GALERİ- Uludağ’da mahsur kalan dağcılar 14 saat sonra böyle kurtarıldı

Günün aydınlanmasıyla arama- kurtarma ekipleri Ahmet Çakırer, Ali Can ve Ömür Büyüköztürk ile birlikte inişe geçti. Yoğun sis ve fırtınanın etkili olması nedeniyle güçlükle yürüyen ekipler ve 3 dağcı saat 09.45 sıralarında oteller bölgesine getirildi. Bilinci açık olan 3 dağcı, daha sonra Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürüldü.