Uluç'a sert yanıt!..

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Spor

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Galatasaray’da son günlerin tartışılan, ’kaptanlık’ konusuna son noktayı Ayhan Akman koydu.

17 Aralık 2008 02:00


Galatasaray’da son günlerin tartışılan, ’kaptanlık’ konusuna son noktayı Ayhan Akman koydu.


Cassio Lincoln’ün UEFA Kupası’nda Hertha Berlin maçının ardından G.Birliği karşısına da sahaya kaptan olarak çıkması, Türk futbolcularını rahatsız ettiği derbi öncesi kulaktan kulağa konuşulurken, G.Saray üçüncü kaptanı Ayhan Akman, "Bizde kaptanlık kavgası olmaz" dedi.

Kaptanlar bellidir

Ümit Karan ve Hasan Şaş’ın yokluğunda takımın birinci kaptanı olan Ayhan, Lincoln’ün kaptanlık bandını takması ile ilgili olarak, "G.Saray’da takımın kaptanları bellidir. Hocamız Michael Skibbe de bizim oynamadığımız maçlarda Lincoln’ü sahaya kaptan olarak çıkardı. Biz kaptanlık pazu bandı için kavga etmeyiz. İçeride böyle bir sorun yok. Bandı düşünecek değiliz, aklımız derbide" diye konuştu.

Beşiktaş tehlikeli

Beşiktaş derbisi öncesi, G.Saray’ın açık ara favori gösterilmesi ile ilgili konuştuğumuz Ayhan, "Beşiktaş’ın tehlikeli bir rakip olduğunu ve her takımın canını yakabilecek güce sahip olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Bizim için maçın rahat geçeceği her yerde yazıp çiziliyor. Ancak biz böyle düşünmüyoruz. Bu maçın ciddiyetinin farkındayız" dedi.

Tarihi maçın Süper Lig’in ilk yarısının kapanış karşılaşması olduğunu hatırlatan milli oyuncu, "Derbiden galibiyetle ayrılmaya mecburuz. Yoksa tatil bize zehir olur. Ali Sami Yen’de oynamanın avantajı ile Beşiktaş’ı yenmeye mecburuz. Ve bunu başaracağız" ifadelerini kullandı.



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