-ULTRASLAN'DAN TARAFTARA SAĞDUYU ÇAĞRISI İSTANBUL (A.A) - 28.12.2010 - Galatasaray taraftar grubu UltrAslan, Beko Basketbol Ligi'nde yarın Galatasaray Cafe Crown ile Fenerbahçe Ülker arasında oynanacak derbi maç öncesinde, sarı-kırmızılı taraftarlara yönelik sağduyu çağrısında bulundu. UltrAslan, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, ligde son altı maçını kazanarak puan sıralamasında ikinci basamağa yükselen Galatasaray Cafe Crow'un bu maçta galip gelmesi halinde liderliği ele geçirme ihtimalinin olduğu dile getirilerek, ''Bu çok önemli maçta tüm Galatasaraylıları Abdi İpekçi Spor Salonu'nu tıklım tıklım doldurmaya davet ediyoruz. Ayrıca, takımımızın herhangi bir konuda ceza almaması ve bu maçın önemini düşünerek büyük Galatasaray taraftarını da sağduyulu olmaya çağırıyoruz. Herhangi bir tahrike kapılmadan sadece ve sadece takımımızı desteklememiz gerektiğini unutmayalım'' denildi. Açıklamada ayrıca, ''Müsabaka öncesi, sırası ve sonrası da dahil olmak üzere küfürlü tezahürat yapılmaması, sahaya madde atılmaması ve herhangi bir taşkınlığa mahal bırakılmaması için hepimize büyük görev düştüğünü lütfen unutmayalım. Aksi takdirde birkaç kendini bilmezin yaptığı hareketlerden büyük Galatasaray taraftarının töhmet altında kalmasının yanında kulübümüzün ceza alacağını da önemle duyururuz'' ifadelerine de yer verildi.