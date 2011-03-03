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Spor

ULTRASLAN İSTİFA ÇAĞRISINDA BULUNDU İSTANBUL (A.A)

03 Mart 2011 15:36

-ULTRASLAN İSTİFA ÇAĞRISINDA BULUNDU İSTANBUL (A.A) - 03.03.2011 - Galatasaray'ın en güçlü ve büyük taraftar grubu Ultraslan, resmi internet sitesinden kulüp başkanı Adnan Polat, sportif direktör Adnan Sezgin ve yönetim kurulunu istifaya davet etti.  Ultraslan'ın internet sitesi ''ultraslan.com''un açılış sayfasında,  Adnan Polat ile Adnan Sezgin'in birbirine sarılmış halde fotoğrafları yer alırken, bunun yanında da büyük harflerle ''İSTİFA'' yazısının bulunması dikkati çekti.  Sitede, yönetim kuruluna da istifa çağrısı yapıldı.  

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