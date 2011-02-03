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Spor

ULTRASLAN HAKEMLERİ PROTESTO EDECEK İSTANBUL (A.A)

03 Şubat 2011 16:02

-ULTRASLAN HAKEMLERİ PROTESTO EDECEK İSTANBUL (A.A) - 03.02.2011 - Galatasaray'ın taraftar grubu ultrAslan, sarı-kırmızılıların Spor Toto Süper Lig'de 6 Şubat Pazar günü Eskişehirspor ile yapacağı karşılaşmada hakemleri protesto edecek.  UltrAslan Genel Koordinatörü Oğuz Altay, yaptığı açıklamada, sezon başından bu yana takımları aleyhine hakem hataları yapıldığını öne sürdü.  Futbol otoritelerinin, Galatasaray'ın sezon başından bu yana hakem hataları sonucunda en az 10 puan kaybettiği yönündeki görüşte birleştiğini savunan Altay, şunları kaydetti: ''Takımımızın kötü gidişi olabilir. Ancak bu durum Galatasaray'ın puanlarının hakemler tarafından gasp edildiği gerçeğini değiştirmez. Sezon başından bu yana süregelen bu hatalar sinsilesinde artık kasıt arıyoruz. Bu nedenle de bugüne kadar sürdürdüğümüz sessizliğimizi bozma kararı aldık. Öncelikle Eskişehirspor mücadelesinde takımımıza gereken desteği verirken, diğer yandan da başta MHK ve onun başkanı Oğuz Sarvan olmak üzere TFF'yi protesto edeceğiz.'' Altay, yapacakları protestonun ''medeni ölçülerde'' ve ''Galatasaray taraftarına yakışacak düzeyde'' olacağını sözlerine ekledi.

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