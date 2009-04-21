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Spor

Ultraslan ''eski açık''a taşınıyor

21 Nisan 2009 18:30


Galatasaray'ın taraftar gruplarından Ultraslan, yeni sezonda maçlarda eski açık tribünde yer alacaklarını açıkladı. 


Galatasaray'ın en etkili taraftar grubu UltrAslan, yeni sezonda Ali Sami Yen Stadı'ndaki maçlarda eski açık tribünde yer almaya karar verdi.

UltrAslan'ın resmi internet sitesinde taraftarlara yapılan duyuruda, Galatasaray'a daha faydalı olabilmek ve taraftarlık ruhunu tribünlere daha iyi yansıtabilmek için bu kararın alındığı vurgulandı.

Taraftar sitesinde özetle, ''2009-2010 sezonu kombinelerinin satışa çıktığı şu günlerde UltrAslan olarak gelecek sezon tüm alt gruplarımız ile birlikte Galatasarayımıza daha faydalı olabilmek ve taraftarlık ruhunu tribünlere daha iyi yansıtabilmek için Eski Açık (Alpaslan Dikmen) tribününe geçme kararı almış bulunmaktayız. Bu kararı almamızın en büyük etkenlerinden bir tanesi, maç içerisinde her tribünden gelen değişik değişik seslerin sahaya yansıması ve takımımızın olumsuz etkilenmesidir. Tribünlerin tek ses ve tek yürek olabilmesi için, Eski Açık'ta bulunmamızı daha uygun bulduk.'' sözlerine yer verildi. 

Açıklamada ayrıca, eski açık tribünün üzerinin kapatılması için taraftarlardan kulübe faks veya e-posta göndermeleri istendi.

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