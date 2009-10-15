Ülkücülerin Bursa provokasyonu son anda önlendi!

Türkiye, Dünya Kupası finallerine katılma umudunu kaybedince Ermenistan maçı siyasi bir olaya dönüştü. Maçta açılım sürecinin önüne geçecek bir olayın gerçekleşmemesi için yetkililer elinden geleni yaptı. Ama korkulan bin provokasyonun son anda önlediğini Türkiye bugün Taha Akyol'un kaleminden öğrendi.



Maçta gerilimden endişe duyan FIFA bile Azeri bayraklarının stada sokulmasını yasakladı. Yasakların her zaman daha fazla motive ettiği Türk halkı ise stadın dışında ellerinde Türk ve Azeri bayraklarıyla saatler önce yerini aldı. Seyyar satıcılar bile binlerce Azeri bayrağını hazır etmişti.

Bir ara polis ile içeri Azeri bayrakları sokmak isteyen taraftarlar arasında arbede bile çıktı. Ancak Türkiye, uluslararası bir krizin eşiğinden dönüldüğünü bugün Taha Akyol'un yazından öğrendi.

İşte Akyol'un kaleminden ilginç Azeri bayrağı eylemi ve nasıl engellendiği:

"Şehir sakin ve olgun. Hiç öyle gergin bir ortam yok. Sadece "MHP'liler protesto eylemi yapacakmış" diye bir laf dolaşıyor. Bursa polisi bazı ülkücü gençlerin planör kiraladıklarını, maç devam ederken bu planörle sahaya inerek Azerbaycan bayrağı açacaklarını öğrenmiş. Bu eylemin polis tarafından durdurulduğunu öğrendim. Bursa Valiliği ve Emniyeti bu gençler üzerinde etkili olacak ağabey konumundaki isimlerle görüşerek sükûneti sağladıklarını, önemli bir olay beklemediklerini söylediler."