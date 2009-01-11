Ülkücülere linç girişimi

Van’da Saadet Partisi (SP) ve Memur-Sen öncülüğünde yapılan İsrail’i telin mitinginde olaylar çıktı.





Ellerindeki Türk Bayraklarını kadınların bulunduğu yerde açmak isteyen başlarında ‘bozkurt’ ve ‘3 hilal’ bandajı bulunan 10 kişilik gruba, kalabalık tepki gösterdi.

Miting alanın dolduranlar, grubun üzerine yürüyerek tekme- tokat linç girişiminde bulundu. Grubu polisler araya girerek kurtadı. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı mitingde İsrail ve ABD bayrakları yakıldı.



İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırı bugün Van’da düzenlenen ‘İsrail’i Tel’in’ mitingiyle protesto edildi. Kent merkezindeki Altaylı parkı yanındaki alanda toplanan yaklaşık 5 bin kişi, ellerine aldıkları dövizler ve Filistin bayraklarıyla tekbirler getirip, İsrail aleyhine sloganlar attı. Düzenlenen saldırılarda hayatlarını kaybedenler için dua edip, İsrail’in 2004 yılında Filistin’e düzenlediği hava saldırılarında şehit olan Hamas lideri Şeyh Ahmed Yasin ile İsrail askerleri tarafından öldürülen çocukların resimlerini de taşıdı. Kalabalık, İsrail ve ABD bayraklarını ateşe verip, yanan bayrakları ayaklarıyla ezdi.



Polis müdahale etti



Bu sırada başlarında Bozkurt ve 3 hilal işaretli bandaj sarılı 10 kişilik grup miting alanındaki kadınların bulunduğu yere gelerek ellerindeki Türk Bayraklarını açmak istedi. Miting alanını dolduranlar özellikle kadınların arasına giren gruba tekme- tokat saldırdı. Kadınların arasından çıkartılan grup ile kalabalık arasında süren tartışma bir anda alevlendi. Kalabalığın, 10 kişiyi tekme ve yumruklarla tartaklamaya devam etmesi üzerine polisler olaya müdahale ederek olasi linç girişimi önledi. Öfkeli kalabalığın arasından çıkartılan grup, ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.



Yaklaşık 3 saat süren mitingte İsrail ve ABD aleyhine slogan atılarak, şiirler okundu. Mitingin sonunda kalabalık sessizce dağıldı.