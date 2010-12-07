Ülkücüler 'Öyle bir geçer zaman ki' setini bastı

T24 - Bir grup ülkücü son günlerin popüler dizisi 'Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin setine gelip diziyi prostesto etti.









Eşi, çocukları ve sevgilisi arasında kalan Ali Kaptan'ın 1967 yılında başlayıp günümüze kadar uzanacak olan hikayesini anlatan dizinin geçen haftaki bölümünde yaşananlar bir grup ülkücü genci kızdırdı.

Dizideki ülkücü gençlerin sol görüşlü bir genci kıstırıp "Bakalım seni kim kurtaracak?" dedikleri sahneye tepki gösteren ülkücüler dizinin Fatih Cibali'deki setinde protesto gösterisi yaptı.

Ellerinde 'Öyle Büyük Bir Yalan ki', 'Ülkücülük Güneştir' gibi pankartlar taşıyan grup sete bir de siyah çelenk bıraktı.



