Ülkücüler Aziz Sancar'ı anlattı: Evleri 'ülkü mektebi'ydi, birçok faaliyetin planı o evde yapıldı...

Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan Aziz Sancar'ın üniversite yıllarında ev arkadaşlığını yapan ülkücü arkadaşlarından İbrahim Yolcu, evlerinin bir 'ülkü mektebi' olduğunu belirterek, "Birçok faaliyetin planı bu evde yapıldı" dedi. Yeniçağ'dan Arslan Tekin'e konuşan İbrahim Yolcu'nun söylediğine göre, Aziz Sancar, Amerika'ya gittikten sonra Ülkü Ocakları'na düzenli olarak aidatını da yollamış.

İbrahim Yolcu, Aziz Sancar Mayıs'ta Türkiye'ye geldiğinde, dönem arkadaşları Hayrettin Nuhoğlu'nun İstanbul Süleymaniye'deki Daruzziyafe'sinde, onun şerefine bir yemek tertip edeceklerini ve eski arkadaşlarla bir araya geleceklerini belirtiyor.

Arslan Tekin'in Yeniçağ gazetesinin bugünkü (17 Aralık 2015) nüshasında yayımlanan yazısı şöyle:

"Koca Reis Fahri Uzun" kitabını karıştırıyorum. Kitabı Prof. Dr. Kenan Erzurumlu hazırlamış. Son sayfalara fotoğraflar koymuş.

Yukarıda kitaptan aldığım fotoğrafta bütün dünyanın tanıdığı, Türkiye'nin medar-ı iftiharı bir kişi de yer alıyor. Tanıdınız mı?

Fotoğraf 1972 yılında çekilmiş.

Fotoğraftakiler, İstanbul'da Ülkücü Hareket'in önde gelenleri.

Belki benzetmişsinizdir... Fotoğraflardaki gözlüklü Aziz Sancar'dır. Kim bilebilirdi, Mardin Savur'dan çıkacak, İstanbul Tıp Fakültesi'ni bitirecek, bu dönemde faal olarak önce Türkçüler Derneği'nde, Sonra Ülkü Ocakları Birliği'nde çalışacak?

Fotoğraftaki isimler o dönem Beşiktaş Ülkü Ocakları'nın önde gelenleri... Çoğu Yıldız Teknik Üniversitesi'nde okuyor ve yine çoğu aynı evi paylaşıyor. Fotoğrafta Sancar soyadlı bir kişi daha var:Hasan Sancar. Hasan Sancar, Aziz Sancar'ın küçüğü ve mühendislik okuyor.

Fotoğraftakiler (Ayaktakiler): Yavuz Işık, Hasan Sancar, Tuncay Kozanlı. (Oturanlar) Fahri Uzun, Aziz Sancar, Hamdi Uzun.

"Koca Reis Fahri Uzun" kitabını hazırlayan genel cerrah Prof. Dr. Kenan Erzurumlu'yla konuştum. O fotoğrafı Fahri Uzun'un arkadaşlarından almış. Bana, kitapta yazısı da olan İbrahim Yolcu'nun telefonunu verdi. İbrahim Yolcu, Aziz Sancar'ın o zamandan öğrenmeye ne kadar düşkün olduğundan bahsetti. Aziz Sancar, kardeşi Hasan Sancar, Fahri Uzun, Zafer Gelibolu aynı evde kalmışlar. Evleri bir "ülkü mektebi"ymiş. Birçok faaliyetin planı bu evde yapılmış.

Mühendis İbrahim Yolcu, sık sık bu "ülkü mektebi" eve uğrarmış. Aziz Sancar için, "Büyük bir zekâdır. O zaman kendi kendisine Kur'ân-ı Kerîm'i okumayı öğrenmiş ve tercüme etmeye başlamıştı."diyor. İbrahim Yolcu'nun söylediğine göre, Aziz Sancar, Amerika'ya gittikten sonra Ülkü Ocakları'na düzenli olarak aidatını da yollamış.

Aziz Sancar, tamamen kendisini ilme verirken, kardeşi Hasan Sancar, üniversitelerdeki bütün faaliyetlerin içinde yer almış.

İbrahim Yolcu, Aziz Sancar Mayıs'ta Türkiye'ye geldiğinde, dönem arkadaşları Hayrettin Nuhoğlu'nun İstanbul Süleymaniye'deki Daruzziyafe'sinde, onun şerefine bir yemek tertip edeceklerini ve eski arkadaşlarla bir araya geleceklerini belirtiyor.

Prof. Dr. Kenan Erzurumlu, 2014'te hayatını yitiren, yakın arkadaşı Fahri Uzun hatırasına hazırladığı"Koca Reis Fahri Uzun" kitabı bir bakıma ilk dönem Ülkücü Hareket'in tarihi. (Bilgeoğuz Yayınları, 0212 527 33 65).