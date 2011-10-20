Ülkücüler, 1 Mayıs Mahallesi'ne saldırdı!

T24





Ülkücüler mahalleye saldırmak istedi



Gaz bombasına, taşla karşılık verdiler



BDP İlçe Örgütünü bastılar



Irkçı gösterilerin hedefi haline gelen ve ''1 Mayıs Mahallesi'' olarak bilinen Ataşehir Mustafa Kemal Mahallesi girişinde toplanan bir grup ülkücü mahallede yürüyüş düzenlemek istedi.Gösterilere karşı çıkan halk ise mahallenin değişik noktalarında toplanarak, ""Faşizme karşı omuz omuza, faşizme geçit yok" sloganıyla mahalle içerisinde karşı yürüyüş yaptı.Mahalle halkının ülkücü grupların mahalleye giriş yapmak istedikleri yöne yürümesi üzerine ise polis, gaz bombaları ve tazyikli su ile mahalleliye müdahale etti. Kitlenin polise taşlarla karşılık vermesi üzerine başlayan çatışmalar ara sokaklarda devam etti. Mahallelilerin yaptığı açıklamada yaşanan çatışmaların ardından ülkücü grupların bu tür ırkçı saldırlarından bıktıklarını polisin bu tür grupları zamanında müdahale etmeyerek olayın büyümesine neden olduklarını dile getirdiler.BDP Beykoz İlçe Örgütü önünde toplanan 200 kişilik ülkücü grup, Kürtlere ve BDP'ye dönük ırkçı ve hakaret içeren sloganlarla BDP'ye saldırdı. Saldırıda binanın camları kırılırken polisin kitleye müdahale etmemesi ise dikkat çekti. BDP'li yöneticiler ise bugün partilerine yönelik saldırıya ilişkin savcılığa başvuracak.