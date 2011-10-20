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Ülkücüler, 1 Mayıs Mahallesi'ne saldırdı!

Hakkari Çukurca'da PKK'nın saldırıları sonucu 24 askerin şehit olmasının ardından akşam saatlerinde...

20 Ekim 2011 03:00

T24 - Hakkari Çukurca'da PKK'nın saldırıları sonucu 24 askerin şehit olmasının ardından akşam saatlerinde İstanbul'un çeşitli mahallelerinde ırkçı gösteriler yapan ülkücü bir grup Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı Ataşehir 1 Mayıs Mahallesi'ne ve BDP Beykoz İlçe Örgütü'ne doğru yürüyüşe geçti. Beykoz'da BDP İlçe Örgütü'nün binasına saldırıların ardından ilerleyen saatlerde bir başka ülkücü grubun 1 Mayıs Mahallesi'ne doğru yürüyüşe geçtiği öğrenildi.




Ülkücüler mahalleye saldırmak istedi

Irkçı gösterilerin hedefi haline gelen ve ''1 Mayıs Mahallesi'' olarak bilinen Ataşehir Mustafa Kemal Mahallesi girişinde toplanan bir grup ülkücü mahallede yürüyüş düzenlemek istedi.Gösterilere karşı çıkan halk ise mahallenin değişik noktalarında toplanarak, ""Faşizme karşı omuz omuza, faşizme geçit yok" sloganıyla mahalle içerisinde karşı yürüyüş yaptı. 


Gaz bombasına, taşla karşılık verdiler

Mahalle halkının ülkücü grupların mahalleye giriş yapmak istedikleri yöne yürümesi üzerine ise polis, gaz bombaları ve tazyikli su ile mahalleliye müdahale etti. Kitlenin polise taşlarla karşılık vermesi üzerine başlayan çatışmalar ara sokaklarda devam etti. Mahallelilerin yaptığı açıklamada yaşanan çatışmaların ardından ülkücü grupların bu tür ırkçı saldırlarından bıktıklarını polisin bu tür grupları zamanında müdahale etmeyerek olayın büyümesine neden olduklarını dile getirdiler.


BDP İlçe Örgütünü bastılar

BDP Beykoz İlçe Örgütü önünde toplanan 200 kişilik ülkücü grup, Kürtlere ve BDP'ye dönük ırkçı ve hakaret içeren sloganlarla BDP'ye saldırdı. Saldırıda binanın camları kırılırken polisin kitleye müdahale etmemesi ise dikkat çekti. BDP'li yöneticiler ise bugün partilerine yönelik saldırıya ilişkin savcılığa başvuracak.


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