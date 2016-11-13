Ülkücü yazar: Tek sesliliğe evet diyenler saf, ama "İlla ki demokrasi" diyen Kılıçdaroğlu yargılanmalı!

Ülkücü Yeniçağ yazarı Adnan İslamoğulları, AKP Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay'ın "Hadi biz saftık; CHP, FETÖ'yü biliyordu; Kılıçdaroğlu yargılanmalı" ifadesiyle ilgili olarak "14 yıl boyunca defaatle, mükerreren, mütemadiyen, sürekli, müteselsilen, ısrarla kandırılanlar 'saf', Kılıçdaroğlu ise 'yargılanmalı'", "'Yenikapı ruhu' adı altında tek sesliliğe "evet" diyenler 'saf' ama "illâ ki demokrasi" diyen Kılıçdaroğlu 'yargılanmalı'" ifadelerini kullandı.

Adnan İslamoğulları'nın "Kemâl Kılıçdaroğlu yargılanmalı!" başlığıyla yayımlanan (13 Kasım 2016) yazısı şöyle:

Daha evvel "Türk ırkı diye bir ırk yoktur" sözleriyle hatırladığımız, salâvatlı "Serok Tayyip Erdoğan, Salli âla Muhammed" türküsüyle gündeme gelen AKP Genel Başkan yardımcısından akıllara sezâ ve akıl çatlatan yeni bir çıkış geldi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay: "Hadi biz saftık; CHP, FETÖ'yü biliyordu; Kılıçdaroğlu yargılanmalı!" dedi.

"Hamdık, piştik, yandık elhamdülillah" diyordu ya Yûnus, Taptuk Emre'nin dergâhına eğrisi olmayan odunları kırk yıl taşıdıktan sonra…

İktidar mensupları da on dört yıl boyunca eğrisine düzüne bakmadan odun taşıdıktan (çünkü dergâhın sahibinin doğruluk hassasiyeti yoktu) sonra, "Saftık, kandık, kandırıldık elhâmdülillah…" diyorlar, işinize gelirse, yerseniz yani…

Yemezseniz veya içmezseniz, gargara yaparsınız, çünkü iktidar ve güç onların, istediklerini söylüyorlar…

14 yıl boyunca defaatle, mükerreren, mütemadiyen, sürekli, müteselsilen, ısrarla kandırılanlar 'saf', Kılıçdaroğlu ise 'yargılanmalı'…

2004 Millî Güvenlik Kurulu kararını yok sayanlar 'saf', bunu hatırlatan Kılıçdaroğlu ise 'yargılanmalı'.

Askerî şurâlardaki ihraç şerhlerini imzalayanlar 'saf', bunu hatırlatan Kılıçdaroğlu ise 'yargılanmalı'…

"At izi ile it izi birbirine karışıyor" diyen 'saf', kendisine ulaşabilen ve mağdur olduğunu, mâsum olduğunu söyleyip "imdat" diyenleri yalnızca "araştırılsın" diyerek hatırlatan Kılıçdaroğlu ise 'yargılanmalı'…

Yıllardır F. Gülen'e övgüler düzen, Abant toplantılarına katılmak için birbirini çiğneyen, açılım süreci boyunca APO'yu allayıp pullayan, on binlerce insanımızın kâtilinden barış elçisi yontan havuz medyası yazarları ve patronları 'saf' ama aralarında bendenizin de bulunduğu Yeniçağ yazarları da dâhil olmak üzere ayrım yapmaksızın yazarlara yönelik gözaltılara itiraz eden Kılıçdaroğlu 'yargılanmalı'…

Oslo'da PKK ile pazarlık edenler 'saf' ama Oslo'yu hatırlatan Kılıçdaroğlu 'yargılanmalı'…

Habur'a PKK'lı teröristlerin ayağına savcı gönderenler, mobil yargılamanın yapıldığı çadırlardaki Türk bayraklarını kaldıranlar 'saf' ama bunu hatırlatan Kılıçdaroğlu 'yargılanmalı'…

Devlet kurumlarından T.C. ibâresini kaldıranlar 'saf' ama Kılıçdaroğlu 'yargılanmalı'…

Türkçe olimpiyatlarında salya sümük ağlayanlar, medhiyeler, mersiyeler düzenler 'saf' ama Kılıçdaroğlu 'yargılanmalı'…

Parsel parsel satanlar 'saf' ama Kılıçdaroğlu 'yargılanmalı'…

F. Gülen'e, "Son bin yılın en büyük Türk büyüklerinden birisi" diyenler, "Evrensel Türk Renösansı'nı başlatan bir Türk mucizesi" diyenler, 'saf' ama Kılıçdaroğlu 'yargılanmalı'…

Ve…

'Yenikapı ruhu' adı altında tek sesliliğe "evet" diyenler 'saf' ama "illâ ki demokrasi" diyen Kılıçdaroğlu 'yargılanmalı'.

Bunu da en veciz bir biçimde Yasin Aktay ifâde etti:

"Hadi biz saftık; CHP, FETÖ'yü biliyordu; Kılıçdaroğlu yargılanmalı!" dedi.

Şaka gibi değil mi?

Gerçekten şaka gibi…

Gülelim o vakit ağlanacak hâlimize…